Znate li da zimske gume možete zamijeniti besplatno? Evo koji su uvjeti

Hrvatski autoklub podsjeća svoje članove da iskoriste besplatne kontrolne preglede i sezonsku zamjenu guma koje su uključene u članske modele Start, Optimum, Optimum plus i Europa. S dolaskom hladnijih dana, stručnjaci savjetuju da se zimske gume postave već u listopadu, jer temperatura ispod 7 °C značajno smanjuje učinkovitost ljetnih pneumatika — što može biti presudno za sigurnost na cesti.

Članovi HAK-a imaju pravo na demontažu i montažu guma uz balansiranje kotača, a prema modelu članstva moguće je ostvariti jednu ili dvije takve usluge godišnje. Uz to, omogućeni su i kontrolni pregledi vozila, uključujući provjeru rada motora i podešavanje svjetala.

Stručnjaci upozoravaju da “čekanje prvog snijega” može biti kobna pogreška – vožnja s ljetnim gumama u zimskim uvjetima višestruko povećava rizik od proklizavanja i nesreća.

Za korištenje HAK-ovih pogodnosti potrebno je unaprijed se najaviti u radionici autokluba te prilikom dolaska navesti članski broj, ime, prezime i podatke o vozilu.