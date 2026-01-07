VIDEO Ovako se pravilno postavljaju lanci za snijeg. Postoje tri kobne pogreške, evo kako ih izbjeći

Prvi ozbiljniji snijeg često donosi isti scenarij: kolone vozila uz rub ceste i vozače koji se, često prvi put, suočavaju s naizgled kompliciranim zadatkom postavljanja lanaca. Montaža lanaca zapravo je vještina koju svaki vozač može savladati, a ključ uspjeha leži u pripremi. U Hrvatskoj je zimska oprema obavezna na zimskim dionicama od 15. studenog do 15. travnja, no zakonska obveza postaje i životna potreba čim se na kolniku stvori sloj snijega viši od pet centimetara, jer bez njih nastavak putovanja može postati nemoguć i opasan.

Prije nego što se nađete u snježnoj mećavi, ključno je obaviti nekoliko predradnji. Prvi korak je kupovina lanaca odgovarajuće veličine. Provjerite točnu dimenziju guma na svom vozilu i prema njoj odaberite lance, jer korištenje neodgovarajućih može uzrokovati ozbiljna oštećenja. Također, zavirite u priručnik svog automobila; neki moderniji modeli, osobito oni s velikim naplatcima, nemaju dovoljno prostora za klasične lance. Najbolji savjet jest da montažu isprobate unaprijed, u miru svoje garaže ili na suhom parkiralištu. Tako ćete biti spremni kada uvjeti postanu teški, a u automobilu uvijek imajte i par čvrstih, vodootpornih rukavica.

Jedno od najčešćih pitanja jest na koje kotače se lanci postavljaju. Pravilo je jednostavno: lanci se uvijek montiraju isključivo na pogonske kotače. Za većinu modernih automobila s prednjim pogonom, to znači da idu na prednje kotače. Ako vozite automobil sa stražnjim pogonom, poput većine modela BMW-a ili Mercedesa, lanci se postavljaju na stražnje kotače. Ako niste sigurni, najjednostavniji test je vidjeti koji se kotači vrte u prazno kada zapnete u snijegu. Vlasnici vozila s pogonom na sva četiri kotača (AWD) trebali bi obavezno provjeriti upute proizvođača, jer preporuke mogu varirati.

Kada dođe trenutak za akciju, prvo i osnovno je sigurnost. Pronađite sigurno mjesto i zaustavite vozilo što dalje od prometnice, na ravnoj podlozi. Uključite sva četiri pokazivača smjera kako biste bili vidljivi drugim vozačima. Prije nego što počnete, izvadite lance iz pakiranja i raspetljajte ih. Položite ih na tlo kako biste bili sigurni da nijedan dio nije uvrnut, jer čak i jedan uvrnuti segment može dovesti do pucanja lanca u vožnji. Provjerite da su metalne kuke ili grublji dijelovi lanca okrenuti prema van, dalje od gume. Ako ih postavite naopako, oštri rubovi mogu trajno oštetiti gumu.

Sam proces montaže započinje provlačenjem čelične sajle ili obruča iza kotača, od vanjske prema unutarnjoj strani. Podignite oba kraja sajle i spojite ih na vrhu gume. Sada rasporedite ostatak lanca preko gazne površine, pazeći da je mreža ravnomjerno raspoređena. Spojite kuke s vanjske strane, obično označene bojama radi lakšeg snalaženja. Posljednji korak je provlačenje zateznog lanca kroz za to predviđeni mehanizam. Zategnite ga što je jače moguće rukom i zakvačite kraj kako biste osigurali da se ne olabavi. Važno je da lanac prianja čvrsto uz gumu sa svih strana.

Nakon što ste postavili lance na oba pogonska kotača, posao još nije gotov. Upalite automobil i vrlo polako vozite naprijed nekih 20 do 30 metara. To će omogućiti lancima da se "smjeste" i pravilno sjednu na gumu. Zaustavite vozilo, izađite i ponovno provjerite zategnutost. Gotovo uvijek će se pojaviti određena labavost koju je potrebno dodatno zategnuti. Ponovite postupak zatezanja na oba kotača. Tek sada, kada su lanci čvrsti i pravilno namješteni, spremni ste za siguran nastavak puta.

Instalateri s desetljećima iskustva upozoravaju na tri ključne pogreške. Prva je, kao što je spomenuto, postavljanje uvrnutog lanca, što neizbježno vodi do pucanja. Druga je postavljanje lanca naopako, s grubim spojevima prema gumi, što može prerezati pneumatik. Treća velika pogreška je neravnomjerno zatezanje. Ako je jedna strana lanca labavija, u vožnji će lanac početi kliziti s gume, a u najgorem slučaju može se omotati oko osovine i uzrokovati katastrofalnu štetu, a detaljne upute i savjete za sigurnu vožnju možete pronaći i online.

Vožnja s lancima zahtijeva dodatni oprez. Brzinu je potrebno prilagoditi i ne bi smjela prelaziti 40 do 50 km/h. Izbjegavajte nagla ubrzanja, kočenja i oštre zavoje. Kod većine vozila potrebno je isključiti sustav protiv proklizavanja (TCS ili ESP), jer on može ometati rad lanaca, no svakako provjerite preporuku u priručniku vozila. Čim izađete na očišćenu cestu bez snijega i leda, obavezno skinite lance kako ne biste oštetili gume i kolnik. Nakon upotrebe, lance operite, dobro ih osušite kako ne bi zahrđali i spremite ih raspetljane za sljedeću upotrebu.