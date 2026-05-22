VIDEO Na zagrebačkom kolodvoru staklo umalo pokosilo putnike: Pogledajte kako stijena pada ravno među ljude

Autobusni kolodvor Zagreb već godinama prati reputacija jednog od najzapuštenijih javnih prostora u glavnom gradu. Putnici se redovito žale na dotrajalu infrastrukturu, prljave perone i loše održavanje objekta kroz koji svakodnevno prolaze tisuće ljudi, dok gradske vlasti istodobno najavljuju višemilijunska ulaganja i obnovu. Posljednjih mjeseci problem, međutim, više nije bio samo estetski

Krajem prošle godine Grad Zagreb raspisao je natječaj za sanaciju nadstrešnice i čeličnih zatega vrijedan 280 tisuća eura bez PDV-a, nakon što je tehnički pregled pokazao ozbiljna oštećenja konstrukcije. U dokumentaciji se navodila uznapredovala korozija, ljuštenje čelika i oštećenja dijelova nosivih elemenata nadstrešnice duge 65 metara. Istodobno, početkom ove godine završeni su drugi radovi na kolodvoru vrijedni gotovo pola milijuna eura: ugrađena su nova dizala, platforme za osobe s invaliditetom i taktilne trake za slabovidne osobe. Iz uprave kolodvora tada su najavili nastavak ulaganja tijekom 2026., prvenstveno u obnovu same konstrukcije.

I dok se najavljuju nova ulaganja i dodatne faze obnove, pitanje sigurnosti ponovno je došlo u fokus nakon incidenta na jednom od perona. Naime, na peronu 202 u utorak oko 8.20 sati odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus za Šibenik. Prema dostupnim informacijama Jutarnjeg lista, nitko nije teže ozlijeđen. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se trenutak pada velikog komada stakla na nekoliko metara od ljudi koji su stajali na peronu. Video je podijelio i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević. Svjedoci navode i da je oštećeni dio nakon incidenta privremeno saniran ljepljivom trakom. Za sada se nitko od nadležnih nije oglasio o incidentu.