IZBJEGNUTA TRAGEDIJA

VIDEO Na zagrebačkom kolodvoru staklo umalo pokosilo putnike: Pogledajte kako stijena pada ravno među ljude

Pad staklene stijene
Mateja Papić
22.05.2026.
u 08:48

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se trenutak pada velikog komada stakla na nekoliko metara od ljudi koji su stajali na peronu

Autobusni kolodvor Zagreb već godinama prati reputacija jednog od najzapuštenijih javnih prostora u glavnom gradu. Putnici se redovito žale na dotrajalu infrastrukturu, prljave perone i loše održavanje objekta kroz koji svakodnevno prolaze tisuće ljudi, dok gradske vlasti istodobno najavljuju višemilijunska ulaganja i obnovu. Posljednjih mjeseci problem, međutim, više nije bio samo estetski

Krajem prošle godine Grad Zagreb raspisao je natječaj za sanaciju nadstrešnice i čeličnih zatega vrijedan 280 tisuća eura bez PDV-a, nakon što je tehnički pregled pokazao ozbiljna oštećenja konstrukcije. U dokumentaciji se navodila uznapredovala korozija, ljuštenje čelika i oštećenja dijelova nosivih elemenata nadstrešnice duge 65 metara. Istodobno, početkom ove godine završeni su drugi radovi na kolodvoru vrijedni gotovo pola milijuna eura: ugrađena su nova dizala, platforme za osobe s invaliditetom i taktilne trake za slabovidne osobe. Iz uprave kolodvora tada su najavili nastavak ulaganja tijekom 2026., prvenstveno u obnovu same konstrukcije.

I dok se najavljuju nova ulaganja i dodatne faze obnove, pitanje sigurnosti ponovno je došlo u fokus nakon incidenta na jednom od perona. Naime, na peronu 202 u utorak oko 8.20 sati odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus za Šibenik. Prema dostupnim informacijama Jutarnjeg lista, nitko nije teže ozlijeđen. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se trenutak pada velikog komada stakla na nekoliko metara od ljudi koji su stajali na peronu. Video je podijelio i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević. Svjedoci navode i da je oštećeni dio nakon incidenta privremeno saniran ljepljivom trakom. Za sada se nitko od nadležnih nije oglasio o incidentu.

autobusni kolodvor u Zagrebu Autobusni kolodvor

Komunikolog2
09:09 22.05.2026.

Bez brige, u ponedjeljak će e se sastati radna skupina od 20 članova i donijet će zaključak da će se ponovo sastati u proširenom sastavu. Krajnji zaključak će biti da je Bandić kriv i Plenkovićeva inflacija a možda i medikol. Pred kraj iduće godine će raspisati natječaj da se izradi staklo u duginim bojama sa ugraviranim crvenom zvijezdom petokrakom.

Slaven
09:04 22.05.2026.

Zagrebačka verzija novosadskog slučaja?

Drug Pajdaš
09:03 22.05.2026.

Nećemo se valjda baviti ovakvim sitnicama, kad ima važnijih stvari kao što je zabranjivanje koncerata, uvođenje karti seksalica u škole, dijeljenje milijardi svojim udrugama, gay parada i crtanje mački po cesti.

DAN ZA PAMĆENJE

Ulazak Hrvatske u UN bio je briljantna diplomatska pobjeda, a iskustva iz Domovinskog rata danas se prenose zemljama koje prolaze kroz sličan pakao

Na današnji dan, 22. svibnja ratne 1992. godine, Hrvatska je napravila povijesno krupan korak - zakoračila je preko praga Ujedinjenih naroda. Odluka Generalne skupštine bila je jednoglasna, a uz Hrvatsku, članice te najveće međunarodne organizacije na svijetu postale su tada i Slovenija i Bosna i Hercegovina, čime se broj zemalja na East Riveru popeo na 178.

