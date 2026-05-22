FOTO Infinity bazen, jacuzzi na vrhu i pogled koji ostavlja bez daha: Ovako izgleda jedna od najljepših vila na Jadranu

U uvali Stivašnica na području Rogoznice u Šibensko-kninskoj županiji oglašena je na prodaju luksuzna vila udaljena oko 100 metara od mora, s bazenom, uređenim vanjskim prostorom i panoramskim pogledom.
Foto: Opereta nekretnine
Prema oglasu, vila se prostire na tri etaže i nalazi se u mirnoj rezidencijalnoj ulici.
U prizemlju su ulazni prostor, garderoba, praonica, kupaonica te otvoreni dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom. Velike staklene stijene povezuju interijer s vanjskom terasom na kojoj su infinity bazen s masažnim sustavom, ljetna kuhinja i vanjska blagovaonica.
Na prvom katu nalaze se dvije spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom, garderobom i izlazom na terasu s pogledom na more, kao i galerijski prostor predviđen za dodatne sadržaje poput knjižnice ili fitness zone.
Na drugom katu smještena je master spavaća soba s vlastitom kupaonicom, odvojenim toaletom i garderobom. Ova etaža uključuje i galeriju te izlaz na natkrivenu terasu od 5 četvornih metara, koja se nastavlja na veću terasu od 44 četvorna metra s jacuzzijem i otvorenim pogledom na more.
Vila je, prema navodima iz oglasa, opremljena visokokvalitetnim materijalima i sustavima, uključujući Bosch kućanske aparate, Grohe, Hansgrohe i Laufen sanitarije, Samsung opremu, AstralPool bazensku tehniku, aluminijsku stolariju sa Sungard staklima, videonadzor i alarmni sustav.
Lokacija uvale Stivašnica je mirna i rezidencijalna, s čistim morem i prirodnim okruženjem, a u blizini su Rogoznica i marina Marina Frapa. Zračna luka Split udaljena je oko 35 minuta vožnje.
Nekretnina se nudi kao luksuzna vila pogodna za privatno korištenje ili turistički najam visoke kategorije.
Nekretnina se prodaje putem agencije Opereta nekretnine po cijeni od 1.290.000 eura.
