FOTO Infinity bazen, jacuzzi na vrhu i pogled koji ostavlja bez daha: Ovako izgleda jedna od najljepših vila na Jadranu
U uvali Stivašnica na području Rogoznice u Šibensko-kninskoj županiji oglašena je na prodaju luksuzna vila udaljena oko 100 metara od mora, s bazenom, uređenim vanjskim prostorom i panoramskim pogledom.
U prizemlju su ulazni prostor, garderoba, praonica, kupaonica te otvoreni dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom. Velike staklene stijene povezuju interijer s vanjskom terasom na kojoj su infinity bazen s masažnim sustavom, ljetna kuhinja i vanjska blagovaonica.
Na prvom katu nalaze se dvije spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom, garderobom i izlazom na terasu s pogledom na more, kao i galerijski prostor predviđen za dodatne sadržaje poput knjižnice ili fitness zone.
Na drugom katu smještena je master spavaća soba s vlastitom kupaonicom, odvojenim toaletom i garderobom. Ova etaža uključuje i galeriju te izlaz na natkrivenu terasu od 5 četvornih metara, koja se nastavlja na veću terasu od 44 četvorna metra s jacuzzijem i otvorenim pogledom na more.
Vila je, prema navodima iz oglasa, opremljena visokokvalitetnim materijalima i sustavima, uključujući Bosch kućanske aparate, Grohe, Hansgrohe i Laufen sanitarije, Samsung opremu, AstralPool bazensku tehniku, aluminijsku stolariju sa Sungard staklima, videonadzor i alarmni sustav.