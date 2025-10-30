Isključite ih odmah! Ove postavke i aplikacije potajno vam 'jedu' bateriju na mobitelu

Glavni krivac za ubrzano pražnjenje baterije gotovo svakog pametnog telefona je upravo njegov zaslon. Iako je prozor u digitalni svijet, on je ujedno i najveći pojedinačni potrošač energije. Svjetlina, razlučivost, brzina osvježavanja i vrijeme prije automatskog gašenja izravno utječu na autonomiju uređaja. Što je zaslon svjetliji i dulje uključen, to će se baterija brže isprazniti. Dodatne funkcije poput "Always-On Display", koje prikazuju osnovne informacije na zaključanom zaslonu, također neprestano troše dragocjene postotke baterije, čak i kada vam se čini da je telefon u stanju mirovanja.

Odmah nakon zaslona, na listi najvećih potrošača nalaze se bežične veze i pozadinski procesi. Kontinuirana potraga za Wi-Fi mrežom, slab mobilni signal koji tjera telefon da pojačava snagu odašiljača, upaljen Bluetooth koji traži uređaje za povezivanje te aktivne lokacijske usluge (GPS) značajno crpe energiju. Mnogi korisnici nisu svjesni da čak i kada ne koriste navigaciju, brojne aplikacije u pozadini pristupaju njihovoj lokaciji, što dovodi do tihog, ali konstantnog pražnjenja baterije. Isto vrijedi i za zastarjeli operativni sustav koji možda nije optimiziran kao najnovije verzije, što rezultira neučinkovitim upravljanjem energijom.

Iako su sistemske postavke velik dio problema, prava drama često se odvija unutar aplikacija koje svakodnevno koristimo. Društvene mreže, streaming servisi i aplikacije za dopisivanje dizajnirane su tako da nas neprestano drže angažiranima, što postižu stalnim radom u pozadini. One osvježavaju sadržaj, sinkroniziraju poruke i šalju vam push obavijesti čak i kada ste aplikaciju zatvorili. Svaka od tih radnji zahtijeva procesorsku snagu i internetsku vezu, pretvarajući vaš telefon u uređaj koji nikada istinski ne spava i polako troši bateriju tijekom cijelog dana.

Prema nedavnim istraživanjima, aplikacije poput Netflixa, TikToka i YouTubea apsolutni su prvaci u potrošnji baterije zbog intenzivnog streaminga videa. Međutim, pravi "tihi ubojice" baterije su aplikacije koje troše energiju primarno kroz pozadinske procese. Među njima se ističu Facebook, Instagram, Snapchat i WhatsApp, koje neprestano provjeravaju nove objave, poruke i lokaciju. Čak i aplikacije za koje to ne biste očekivali, poput Spotifya, mogu značajno utjecati na autonomiju zbog sinkronizacije playlista i pozadinske reprodukcije, dok navigacijske aplikacije poput Google Mapsa doslovno "jedu" bateriju zbog konstantnog korištenja GPS-a.

Srećom, uz nekoliko jednostavnih promjena možete značajno produžiti trajanje baterije. Prvi korak je optimizacija zaslona: smanjite svjetlinu na ugodnu razinu ili uključite adaptivnu svjetlinu koja će je automatski prilagođavati okolini. Skratite vrijeme nakon kojeg se zaslon automatski gasi na 30 sekundi ili minutu i isključite "Always-On Display" ako ga ne smatrate nužnim. Ako vaš telefon ima OLED ili AMOLED zaslon, korištenje tamnog načina rada (Dark Mode) može donijeti osjetnu uštedu jer se crni pikseli na takvim zaslonima jednostavno isključuju i ne troše energiju.

Sljedeći korak je upravljanje aplikacijama. U postavkama telefona, pod opcijom "Baterija", možete provjeriti koje aplikacije troše najviše energije. Za one najproblematičnije, poput društvenih mreža, možete ograničiti pozadinsku aktivnost i isključiti im pristup lokaciji osim kada ih aktivno koristite. Smanjite broj push obavijesti samo na one najvažnije, jer svaka notifikacija budi zaslon i troši energiju. Razmislite i o korištenju "Lite" verzija aplikacija, poput Facebook Litea, koje su dizajnirane da troše manje resursa i podataka, a time i manje baterije.

Ne zaboravite ni na pametno upravljanje povezivanjem i navikama punjenja. Isključite Wi-Fi, Bluetooth i mobilne podatke kada ih ne koristite. Ako se nalazite u području s lošim signalom, uključivanje zrakoplovnog načina rada spriječit će telefon da neprestano traži mrežu, što je jedna od radnji koje najviše troše bateriju. Stručnjaci za Android savjetuju i zdrave navike punjenja: umjesto da bateriju punite do 100% i praznite do 0%, pokušajte je održavati između 20% i 80% kako biste produljili njezin životni vijek. Također, izbjegavajte izlaganje telefona ekstremnim temperaturama, bilo visokim ili niskim, jer one mogu trajno oštetiti kapacitet baterije.