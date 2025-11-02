Želite li da baterija vašeg iPhonea traje dulje? Ovaj trik od 2 sekunde mogao bi biti rješenje!

Ako ste korisnik iPhonea, postoji jedan jednostavan trik koji možda niste nikada razmotrili – okrenite telefon ekranom prema dolje. Možda zvuči čudno, ali način na koji vaš iPhone leži na stolu može imati značajan utjecaj na potrošnju baterije. Još od iOS-a 9, Appleovi telefoni imaju funkciju Facedown Detection koja se automatski aktivira kada uređaj položite ekranom prema dolje. Tada se koriste senzori svjetla i blizine koji sprječavaju uključivanje zaslona kada stignu obavijesti, prenosi HuffPost.

Drugim riječima – i dalje ćete čuti zvuk ili vibraciju, ali se ekran neće paliti, što štedi dragocjenu energiju baterije. “Zaslon troši najviše energije. Kada je iPhone okrenut ekranom prema dolje, on ostaje isključen čak i kad dolaze obavijesti”, objašnjava Arthur Shi, stručnjak za baterije iz iFixita.

I nije samo iPhone u pitanju. Google Pixel već ima sličnu opciju “Flip to Shhh”, koja aktivira način Ne uznemiravaj kad telefon okrenete ekranom prema dolje. Naravno, koliko ćete točno baterije uštedjeti ovisi o modelu i starosti uređaja. Shi napominje da će, primjerice, stariji iPhone 12 mini s istrošenom baterijom osjetiti veću razliku od novijeg iPhonea 17 Pro Max.

Još jedan bonus? Ako ne vidite ekran – manja je šansa da ćete bespotrebno provjeravati telefon. Manje skrolanja = dulji vijek baterije. “Manje gledanja u ekran znači manje korištenja telefona – a to automatski znači i više preostale baterije,” dodaje Shi.

Još načina da izvučete zadnje postotke baterije

Ako ste već u “crvenom”, isprobajte i ove brze metode:

uključite Low Power Mode / način uštede baterije

smanjite svjetlinu ekrana na minimum

isključite Bluetooth i lokacijske usluge

zatvorite aplikacije koje rade u pozadini

ako ste očajni — isključite telefon na kratko da “odspava”

To naravno nije zamjena za punjač, ali ponekad i nekoliko dodatnih minuta može biti spas — posebno ako vam treba GPS, poziv ili digitalna karta. Dakle, sljedeći put kad baterija padne na 5% i panika krene — okrenite telefon ekranom prema dolje. Mala gesta, ali mogla bi vam produžiti i bateriju i živce.