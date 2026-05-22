'Vinom sam naslikala Luku Modrića i Mišu Kovača, za moje radove zainteresirani su i britanski aristokratski krugovi'

Posljednjih godina i Hrvatskom su se proširili koncepti poput “Paint and Wine” večeri, druženja u kojima se uz čašu vina slika, improvizira i opušta. Spoj likovne umjetnosti i vinske kulture našao je svoju publiku, od amatera do iskusnih slikara. No Marina Tomašević otišla je korak dalje: ona ne slika uz vino, nego vinom.



Mnogi je poznaju kao pjevačicu poznatu po hitovima poput “Ne plači majko”, “Šarmer i skitnica” te “Moj život si bio”, a sada jmarinae povezala slikanje i vino na poseban način – tehnikom vinorel. A nakon predstavljanja u Dohi, glavnom gradu Katara, na međunarodnom art festivalu na kojem je sudjelovalo više od 500 umjetnika iz sedamdesetak zemalja, na red je stigla Italija.