Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Marina Tomašević

'Vinom sam naslikala Luku Modrića i Mišu Kovača, za moje radove zainteresirani su i britanski aristokratski krugovi'

Marina Tomašević
Dino Stanin/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
22.05.2026.
u 10:05

Hrvatska pjevačica koja se proslavila hitovima “Ne plači majko” i “Moj život si bio” razvila je neobičnu tehniku koja spaja umjetnost i enološku kulturu

Posljednjih godina i Hrvatskom su se proširili koncepti poput “Paint and Wine” večeri, druženja u kojima se uz čašu vina slika, improvizira i opušta. Spoj likovne umjetnosti i vinske kulture našao je svoju publiku, od amatera do iskusnih slikara. No Marina Tomašević otišla je korak dalje: ona ne slika uz vino, nego vinom.

Mnogi je poznaju kao pjevačicu poznatu po hitovima poput “Ne plači majko”, “Šarmer i skitnica” te “Moj život si bio”, a sada jmarinae povezala slikanje i vino na poseban način – tehnikom vinorel. A nakon predstavljanja u Dohi, glavnom gradu Katara, na međunarodnom art festivalu na kojem je sudjelovalo više od 500 umjetnika iz sedamdesetak zemalja, na red je stigla Italija.

Ključne riječi
kultura slikanje vinom slikanje vino Mladen Grdović Luka Modrić Mišo Kovač portreti vizualna umjetnost Marina Tomašević

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
Marinček
11:31 22.05.2026.

A Grdovića?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!