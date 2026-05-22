Devet točaka do mira, evo zašto čak i Njemačka sada kritizira Izrael

Pakistan intenzivira diplomatske napore kako bi posredovao između Irana i SAD-a, a prema informacijama iz upućenih izvora već je izrađen nacrt mogućeg sporazuma koji bi mogao otvoriti put smirivanju krize na Bliskom istoku. Dokument, koji još čeka konačno odobrenje, predviđa prekid vatre, početak pregovora i postupno ukidanje američkih sankcija Iranu, uz snažnu podršku Kine pakistanskoj inicijativi.



Pakistanski izvori navode da nacrt sporazuma sadrži devet točaka, među kojima je trenutačni, sveobuhvatni i bezuvjetni prekid vatre na svim frontovima. Predviđeno je da se obje strane suzdrže od napada na vojnu, civilnu i gospodarsku infrastrukturu, da obustave vojne operacije i medijski rat.