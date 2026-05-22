Muhe će bježati iz doma zbog jednostavnog trika: Potrebna su vam samo dva sastojka iz kuhinje

Topliji dani mnogima znače više otvorenih prozora i vrata, svjež zrak u domu i više boravka na otvorenom. No s ljetnim temperaturama stiže i dobro poznati problem – muhe koje ulaze u kuću, zadržavaju se oko hrane i teško ih je otjerati. Stručnjaci za dom ističu da za tjeranje muha nije uvijek potrebno posezati za kemijskim sredstvima. Jedan od najjednostavnijih prirodnih trikova uključuje limun i klinčiće, dva sastojka koja mnogi već imaju u kuhinji, piše Express.

Postupak je vrlo jednostavan. Limun treba prerezati na pola, a zatim u njegovu unutrašnjost utisnuti desetak do petnaest cijelih klinčića. Tako pripremljene polovice mogu se staviti u male posudice ili čašice za jaja te rasporediti na mjesta na kojima se muhe najčešće pojavljuju, primjerice pokraj prozora, vrata, zdjele s voćem ili na kuhinjskom pultu.

Miris limuna u kombinaciji s intenzivnim uljima klinčića stvara aromu koja je ljudima uglavnom ugodna, ali muhama izrazito smeta. Upravo zato ovaj trik može poslužiti kao brzo i prirodno rješenje, osobito u danima kada su prozori često otvoreni. Takve polovice limuna treba zamijeniti nakon nekoliko dana, odnosno kada se osuše. Najčešće ih je potrebno promijeniti nakon tri do pet dana, ovisno o temperaturi u prostoru.

Ista metoda može se koristiti i tijekom obroka na otvorenom. Limun s klinčićima može se staviti na stol, u blizinu hrane ili pića, kako bi se smanjilo zadržavanje muha oko obroka. Neki savjetuju i da se klinčići lagano zagriju ili zapale dok ne počnu tinjati, no u tom slučaju treba biti posebno oprezan i nikada ih ne ostavljati bez nadzora.

Kao dodatna prirodna zaštita često se spominje i sprej od vode, bijelog octa, nekoliko kapi ulja paprene metvice i malo sredstva za pranje posuđa. Takva se mješavina može raspršiti po okvirima vrata, prozorskim daskama, vanjskim stolovima ili površinama na koje muhe često slijeću.

Važno je naglasiti da se takav sprej koristi kao repelent, a ne kao sredstvo za ubijanje insekata, pa ga ne treba prskati izravno po muhama. Također, ulje paprene metvice može biti štetno za pse i mačke, pa ga ne treba koristiti u blizini kućnih ljubimaca. Iako nijedna prirodna metoda ne jamči potpunu zaštitu, limun i klinčići mogu biti jednostavan, jeftin i sigurniji način da se tijekom toplijih dana smanji broj muha u domu.