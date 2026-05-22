DHMZ izdao posebno priopćenje o vrućinama: Objavili kada Hrvatsku čeka vrhunac

Maša Ilotić Šuvalić
22.05.2026.
u 19:44

Hrvatsku u zadnjoj dekadi svibnja očekuje razdoblje iznadprosječno toplog vremena, pri čemu će najizraženija vrućina zahvatiti zapadnu Europu. Na vrijeme u Europi utjecat će prostrana anticiklona pozicionirana većinom u zapadnoj Europi.  Topli će zrak s juga preko Pirenejskog poluotoka pritjecati prema Francuskoj i Engleskoj gdje će temperatura rasti značajno iznad višegodišnjih prosječnih vrijednosti. U takvoj sinoptičkoj situaciji formiranje toplinskog vala u zapadnoj Europi je vrlo vjerojatno . Na njegovom istočnom rubu vrućina će stići i do granica Hrvatske, ali će biti znatno manje izražena. Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna, priopćio je DHMZ.

No, temperatura zraka će i u Hrvatskoj biti iznad prosjeka. Duž obale će noći sve češće biti tople (najniža temperatura ≥ 20 °C), a dani sve češće vrući (najviša temperatura ≥ 30 °C). U unutrašnjosti tijekom vikenda najviša temperatura zraka uglavnom se očekuje od 24 °C do 29 °C, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a potom će malo porasti. Vrhunac ovog iznadprosječno toplog razdoblja bit će u utorak kada bi i u unutrašnjosti neka mjesta mogla biti toplija od 30 °C.

Prema trenutno dostupnom prognostičkom materijalu sredinom idućeg tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti dolazak hladnijeg zraka sa sjevera, a na jugu zemlje bi razdoblje iznadprosječne topline moglo potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj.
ŠN
Šneler
19:47 22.05.2026.

Pa kaj nebu toplinska kupola i superćelijska oluja? Razočaran sam sad!

