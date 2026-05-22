Influencerici se baš i nije svidjelo na Balkanu: 'Zastrašujuće je. Svi piju kavu, igraju karte, nitko ništa ne radi, a voze Mercedese...'

Albanija se posljednjih godina u europskim i svjetskim medijima, ali ponajviše na društvenim mrežama, agresivno brendira kao "Maldivi Europe" – netaknuti, a ekstremno jeftini luksuzni raj na Balkanu koji jednostavno morate posjetiti. No je li sve baš onako kako prikazuju videozapisi na TikToku i Instagramu? Ispovijest američke digitalne nomadice i influencerice Brooke koja na TikToku objavljuje pod korisničkim imenom @silly.goose962, zapalila je internet i pokrenula lavinu rasprava nakon što je bez uljepšavanja progovorila o svom iskustvu višetjednog boravka u albanskom lučkom gradu Durrësu (Drač). Njezina perspektiva potpuno odudara od službenih turističkih brošura.

"Želim istaknuti da je Albanija i dalje zemlja u razvoju i to, naravno, nije krivnja ljudi koji tamo žive. No društvene mreže prikazuju je kao neki luksuzni raj, a to jednostavno nije tako", započinje Brooke svoju viralnu ispovijest koja je u kratkom roku skupila tisuće pregleda i komentara. Prema njezinim riječima, dovoljno je maknuti se samo dvije minute od glavne, ušminkane turističke promenade i stvarnost postaje znatno drukčija – posvuda se nailazi na smeće, infrastruktura je manjkava, a društvena dinamika duboko tradicionalna na način koji strancima može biti itekako neobičan, pa i neugodan.

Najveći šok za mladu Amerikanku bio je, kako kaže, ekonomski i društveni paradoks koji je uočila na ulicama. "Google mi je rekao da je Albanija vrlo tradicionalna i staromodna. Zbog toga su žene uglavnom kod kuće, kuhaju, čiste i brinu se o djeci, dok muškarci masovno izlaze. No ono što je mene šokiralo i što mi je zapravo zastrašujuće jest to što ti ljudi cijeli dan sjede, piju kavu, igraju karte i apsolutno ništa ne rade, a istodobno svi voze skupe Mercedese! Tu očito nešto debelo ne štima, ako razumijete na što mislim", iskrena je tiktokerica.

Osim kulturološkog šoka, Brooke je s pratiteljima podijelila i vrlo konkretno, traumatično iskustvo koje je doživjela kao žena koja sama putuje, a koje je bacilo golemu sjenu na tezu o stopostotnoj sigurnosti ove destinacije. "Šetala sam prema stanu, otprilike nakon tjedan dana boravka u Durrësu, kada sam čula muškarca iza sebe kako me pita: 'Odakle si?' Ignorirala sam ga jer sam imala slušalice na ušima i stvarno nisam htjela ulaziti u razgovor. Nastavila sam hodati bržim korakom, no nakon dva bloka ponovno sam čula isto pitanje tik iza sebe. Okrenula sam se i shvatila da me čovjek doslovno uhodi i prati", prepričava Amerikanka.

Kada mu je u panici rekla da je Amerikanka, muškarac se nije povukao, već je nastavio hodati uz nju, uporno je nagovarajući da odu na kavu. "U tom trenutku bila sam pet minuta udaljena od svog stana i bila sam prestravljena. Nisam znala što učiniti jer me stranac pratio u stopu i odbijao otići", opisala je uznemirujuću situaciju koja je, srećom, prošla bez fizičkog incidenta, ali joj je otvorila oči.

Njezina je objava odmah podijelila javnost i izazvala žestoke rasprave ispod videozapisa. Jedni su izražavali zabrinutost, dok su drugi stali u žestoku obranu albanskog turizma. "Putujem tamo ovo ljeto i nakon ovog videa sam iskreno uplašena", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Hvala ti na iskrenosti, muka mi je od influencera koji od svake siromašne zemlje s malo mora rade lažni Dubai." S druge strane, u komentarima su se javili i brojni turisti s potpuno drukčijim iskustvima. "Ovo mi je treći put da sam u Albaniji. Zemlja je predivna, muškarci su iznimno pristojni, hrana je fantastična, a osjećam se sigurnije nego u većini zapadnoeuropskih metropola. Obožavam Albaniju i preselila bih se sutra", glasio je jedan od popularnijih komentara kontra influencerice.