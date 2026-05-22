Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GOLEMI PAD POPULARNOSTI

Trump izgubio kontrolu nad republikancima zbog rata, deportacije i plesne dvorane

Autor
Ivica Beti
22.05.2026.
u 18:42

Republikanci moraju biti pametni i čvrsti ili će morati potražiti novi posao puno prije nego što su mislili, zaprijetio je Trump

Na veliko iznenađenje, Republikanci su u Senatu otkazali glasovanje o paketu od 72 milijarde dolara za Službu za imigraciju i carine (ICE), koji je tjednima predstavljan kao jedan od najvažnijih u unutarnjoj politici u prvoj polovici godine. U Zastupničkom domu su Republikanci povukli još jednu točku s dnevnog reda, Rezoluciju o ratnim ovlastima, čiji je cilj prisiliti predsjednika Donalda Trumpa da povuče trupe iz rata u Iranu. Ta je ista točka prije desetak pala jer nije dobila većinu glasova. Omjer 212:212 puno govori.

Ne želeći doživjeti još jednu blamažu, stranka koja ima većinu odlučila se odgoditi ponovljeno glasovanje. Prema novinskim izvješćima, Trump je u zakonodavni paket poslan Senatu uvrstio i dvije sporne stavke - milijardu dolara za obnovu nove plesne dvorane Bijele kuće i 1,78 milijardi dolara iz proračuna Ministarstvu pravosuđa za građane koji se osjećaju "politički progonjeni". Neki republikanski senatori pitaju se neće li se iz toga fonda isplaćivati i naknade "jurišnicima" na Kapitol 6. siječnja 2021., koje je Trump pomilovao.

Ključne riječi
ICE Donald Trump Republikanci SAD

Komentara 4

Pogledaj Sve
ŠN
Šneler
19:05 22.05.2026.

Što je više kleveta i laži Donald nam je miliji i draži

MP
marinko.przolica
19:47 22.05.2026.

Koji promašeni članak... Trump je ekstra popularan među republikancima. To dokazuju predizbori. Nema republikanskog kandidata kojeg je Trump podržao a da nije pobjedio na predizborima...

BR
BRSA
19:50 22.05.2026.

Ako su Demokrati toliko uvjereni u pobjedu protiv Republikanaca i Trumpa, zašto Demokrati inzistiraju na nastavku prakse glasovanja bez obveze pokazivanja osobne iskaznice tijekom glasovanja u državama koje Demokrati kontroliraju? To su inače i jedine države u kojima Demokrati "pobjeđuju".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!