Trump izgubio kontrolu nad republikancima zbog rata, deportacije i plesne dvorane

Na veliko iznenađenje, Republikanci su u Senatu otkazali glasovanje o paketu od 72 milijarde dolara za Službu za imigraciju i carine (ICE), koji je tjednima predstavljan kao jedan od najvažnijih u unutarnjoj politici u prvoj polovici godine. U Zastupničkom domu su Republikanci povukli još jednu točku s dnevnog reda, Rezoluciju o ratnim ovlastima, čiji je cilj prisiliti predsjednika Donalda Trumpa da povuče trupe iz rata u Iranu. Ta je ista točka prije desetak pala jer nije dobila većinu glasova. Omjer 212:212 puno govori.



Ne želeći doživjeti još jednu blamažu, stranka koja ima većinu odlučila se odgoditi ponovljeno glasovanje. Prema novinskim izvješćima, Trump je u zakonodavni paket poslan Senatu uvrstio i dvije sporne stavke - milijardu dolara za obnovu nove plesne dvorane Bijele kuće i 1,78 milijardi dolara iz proračuna Ministarstvu pravosuđa za građane koji se osjećaju "politički progonjeni". Neki republikanski senatori pitaju se neće li se iz toga fonda isplaćivati i naknade "jurišnicima" na Kapitol 6. siječnja 2021., koje je Trump pomilovao.