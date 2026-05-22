Na veliko iznenađenje, Republikanci su u Senatu otkazali glasovanje o paketu od 72 milijarde dolara za Službu za imigraciju i carine (ICE), koji je tjednima predstavljan kao jedan od najvažnijih u unutarnjoj politici u prvoj polovici godine. U Zastupničkom domu su Republikanci povukli još jednu točku s dnevnog reda, Rezoluciju o ratnim ovlastima, čiji je cilj prisiliti predsjednika Donalda Trumpa da povuče trupe iz rata u Iranu. Ta je ista točka prije desetak pala jer nije dobila većinu glasova. Omjer 212:212 puno govori.
Ne želeći doživjeti još jednu blamažu, stranka koja ima većinu odlučila se odgoditi ponovljeno glasovanje. Prema novinskim izvješćima, Trump je u zakonodavni paket poslan Senatu uvrstio i dvije sporne stavke - milijardu dolara za obnovu nove plesne dvorane Bijele kuće i 1,78 milijardi dolara iz proračuna Ministarstvu pravosuđa za građane koji se osjećaju "politički progonjeni". Neki republikanski senatori pitaju se neće li se iz toga fonda isplaćivati i naknade "jurišnicima" na Kapitol 6. siječnja 2021., koje je Trump pomilovao.
Trump izgubio kontrolu nad republikancima zbog rata, deportacije i plesne dvorane
Republikanci moraju biti pametni i čvrsti ili će morati potražiti novi posao puno prije nego što su mislili, zaprijetio je Trump
Koji promašeni članak... Trump je ekstra popularan među republikancima. To dokazuju predizbori. Nema republikanskog kandidata kojeg je Trump podržao a da nije pobjedio na predizborima...
Ako su Demokrati toliko uvjereni u pobjedu protiv Republikanaca i Trumpa, zašto Demokrati inzistiraju na nastavku prakse glasovanja bez obveze pokazivanja osobne iskaznice tijekom glasovanja u državama koje Demokrati kontroliraju? To su inače i jedine države u kojima Demokrati "pobjeđuju".
