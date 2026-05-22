FOTO Ponosni mama i tata! Supruga Gorana Ivaniševića pohvalila se visinom njihova sina, evo fotke

Radijska voditeljica i bivša glumica Nives Ivanišević ponovno je raznježila svoje pratitelje na Instagramu simpatičnom objavom posvećenom sinu Oliveru. Supruga našeg proslavljenog teniskog asa Gorana Ivaniševića podijelila je fotografiju na kojoj njihov sedmogodišnji sin u naručju nježno drži malenog psića, a prizor je odmah izazvao brojne pozitivne reakcije. "Veliki dečko, mali pas", napisala je Nives uz fotografiju koja je oduševila njezine pratitelje. Mnogi su u komentarima istaknuli koliko je prizor sladak i topao, a Oliver je još jednom pokazao koliko se lijepo snalazi u trenucima koji odišu dječjom iskrenošću i nježnošću. Nives, koja privatne trenutke svoje obitelji na društvenim mrežama dijeli odmjereno, nedavno je pratiteljima otkrila i jedan Oliverov hobi koji je mnoge iznenadio. Na Instagram pričama objavila je fotografiju na kojoj dječak s velikim veseljem igra golf. Iako ima tek sedam godina, čini se da je već pronašao sport koji ga posebno veseli i u kojem uživa.

Ljubav prema golfu, po svemu sudeći, naslijedio je od oca. Goran Ivanišević, jedan od najuspješnijih hrvatskih sportaša i legendarni wimbledonski pobjednik, i nakon završetka profesionalne teniske karijere ostao je iznimno vezan uz sport. Golf mu je već godinama jedan od omiljenih načina opuštanja i provođenja slobodnog vremena, pa ga se nerijetko može vidjeti na golf terenima diljem svijeta.

Osim s Oliverom, Goran golf ponekad igra i sa starijim sinom Emanuelom, kojeg je dobio u prvom braku s bivšom manekenkom, a danas poduzetnicom Tatjanom Dragović. Emanuel je već tinejdžer, a i on dijeli očev interes za sport, zbog čega otac i sin često zajedničke trenutke provode upravo na golf terenima. Čini se da je sportski duh u obitelji Ivanišević itekako prisutan, a mali Oliver već sada pokazuje da bi, baš poput oca, mogao razviti veliku ljubav prema sportu.