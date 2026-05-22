OBAVIJEST MORH-A

Na kućne adrese stižu plave kuverte, provjerite što ste dužni učiniti ako dobijete poštu

Anka Bilić Keserović/Hina
22.05.2026.
u 15:53

Obvezi uvođenja u vojnu evidenciju u 2026. podliježu muške osobe – hrvatski državljani rođeni 2008. i starija godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili boravište, odnosno prebivalište u inozemstvu.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provodit će od 1. lipnja do 31. prosinca 2026. na području Republike Hrvatske redovno godišnje uvođenje novaka u vojnu evidenciju, priopćilo je to ministarstvo. Riječ je o redovnoj aktivnosti koja se provodi u skladu s odredbama Zakona o obrani, a od ove godine postupak se provodi na novi način – dostavljanjem Upitnika prijave za uvođenje u vojnu evidenciju na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj.

Postupak uvođenja u vojnu evidenciju provodit će se dostavljanjem Upitnika prijave za uvođenje u vojnu evidenciju na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj. Upitnik s uputama bit će dostavljen putem pošte u službenoj omotnici (kuverti). Novak je Upitnik dužan popuniti, potpisati te ga poštom, e-mailom odnosno osobno dostaviti u nadležni područni odjel za poslove obrane, stoji u priopćenju Ministarstva obrane.

U slučaju da se novak u trenutku dostave Upitnika ne nalazi na adresi prebivališta, osobno ili putem članova obitelji treba se telefonom javiti nadležnom područnom odjelu za poslove obrane radi dogovora o načinu na koji će izvršiti uvođenje u vojnu evidenciju. Novaci starijih godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju dužni su na temelju općeg poziva javiti se u područni odjel za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Novaci koji borave u inozemstvu dužni su javiti se diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi u kojoj borave, navodi Ministarstvo obrane.

Vojno osposobljavanje započelo za 900 ročnika drugog naraštaja: Velik broj dragovoljaca, mali broj prigovora savjesti
novaci vojska ministarstvo obrane

