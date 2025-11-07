WhatsApp uvodi veliku novost koja će se svidjeti svima: Slanje poruka bit će još lakše

WhatsApp uskoro planira omogućiti korisnicima slanje poruka u druge aplikacije. Ova nova značajka dio je šireg napora da aplikacije poput WhatsAppa rade zajedno i međusobno razmjenjuju informacije u skladu sa zahtjevima Europske unije. Ideja je da korisnici ne budu ograničeni samo na slanje poruka unutar same aplikacije, već da mogu komunicirati s prijateljima i kontaktima koji koriste različite platforme. Trenutno je ova mogućnost testirana u beta verziji i za sada podržava samo BirdyChat kao aplikaciju kroz koju se poruke mogu slati iz WhatsAppa. Meta napominje da je ovo prvi korak i da će u budućnosti podrška biti proširena i na druge aplikacije.

Značajka je za sada dostupna samo korisnicima u Europskoj uniji. To je povezano s novim zakonskim zahtjevima Digital Markets Act, koji od “gatekeeper” aplikacija traži da omoguće razmjenu poruka i osnovnih funkcija s drugim aplikacijama. Napredne funkcije, poput grupnih chatova ili glasovnih/video poziva preko različitih platformi, planiraju se u kasnijim fazama. Meta još nije objavila točan datum kada će nova značajka biti dostupna svima, ali naglašava da će WhatsApp beta korisnici u EU prvi moći testirati ovu mogućnost. Cilj je stvoriti fleksibilniji ekosustav za komunikaciju, gdje korisnici neće biti vezani isključivo uz jednu aplikaciju, prenosi AH.