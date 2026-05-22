Traži se novi šef HOO-a: Grabar-Kitarović i Perica Bukić odustali, Primorac se nije izjasnio, a Marić kaže: Razmislit ću

Iziritirana bujanjem afera po nacionalnim sportskim savezima, i potaknuta tabloidnim pisanjem i izvještavanjem o istima, sportska javnost je na određeni način dobila što je tražila. S pozornice je otišlo jedno poznato ime, s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora povukao se Zlatko Mateša. Premda je on to prikazao kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema sportu i sportašima, što u jednu ruku i jest, bivši premijer povukao je ovaj potez dobrim dijelom iz zdravstvenih razloga. A na njegovo zdravlje, ionako poljuljano još 2012. godine kada mu je u bolnici u Barceloni ugrađeno nekoliko prijenosnica, utjecali su pritisci pristigli "podzemnim vodama".