Njemački grad bio je san automobilske industrije, a sada propada: U samo tri tjedna ugroženo više od 1200 radnih mjesta

Njemački grad Speyer proživljava jedne od najtežih gospodarskih trenutaka posljednjih godina. U razmaku od samo tri tjedna više od 1200 radnih mjesta našlo se na rubu opstanka, zbog čega je ovaj grad u saveznoj zemlji Rheinland-Pfalz postao jedan od simbola sve dublje krize koja pogađa njemačku industriju. Nakon što je proizvođač filtera Mann+Hummel najavio ukidanje 600 radnih mjesta, uslijedila je nova loša vijest. Elektronički div TE Connectivity planira postupno ugasiti proizvodnju u Speyeru do kraja 2028. godine, čime bi izravno bilo pogođeno 630 zaposlenika, piše Fenix.

Kompanija, koja proizvodi konektore i senzore, ponajprije za automobilsku industriju, kao glavne razloge za gašenje pogona navodi slabu potražnju na tržištu, stalni pritisak troškova te snažnu globalnu konkurenciju. Prema najavama, u Speyeru bi trebalo ostati tek oko 140 radnih mjesta, i to u sektorima inženjeringa i administracije. Proizvodnja bi se, pak, trebala preseliti u druge pogone tvrtke, među ostalim u Bavarsku, Belgiju, Češku, Indiju i Maroko.

Odluka uprave izazvala je oštre reakcije sindikata i lokalnih vlasti. Yves Geiger, predsjednik gradskog saveza sindikata DGB-a, smatra da zatvaranje proizvodnje nije motivirano isključivo ekonomskom nužnošću, nego ponajprije željom za većom dobiti. “Mnogim tvrtkama važniji su sve veći profiti nego socijalna odgovornost. Ova odluka izazvat će lančanu reakciju i ugroziti još više radnih mjesta kod lokalnih dobavljača”, upozorio je Geiger.

Zabrinutost je izrazila i gradonačelnica Speyera Stefanie Seiler iz SPD-a, koja je uputila apel pokrajinskoj i saveznoj vladi. Istaknula je kako je riječ o egzistenciji brojnih obitelji te upozorila da lokalna samouprava sama ne može ublažiti posljedice tako brzih strukturnih promjena, osobito onih koje pogađaju automobilsku industriju.

Slučaj Speyera nije izoliran. Njemačka automobilska industrija i njezini dobavljači već se dulje vrijeme suočavaju s padom potražnje, rastom troškova i pritiskom međunarodne konkurencije. Dobavljač Bayrak već je proglasio insolventnost, čime je ugroženo oko 400 radnih mjesta. Tvrtka MoldTecs također je podnijela zahtjev za stečaj, što pogađa približno 580 radnika u Donjoj Saskoj i Tiringiji.

Problemi se sve više prelijevaju i na druge dijelove automobilskog sektora. Čak ni prodajni saloni automobila na jugu Njemačke više nisu sigurni od zatvaranja, što dodatno potvrđuje razmjere krize koja trese jednu od ključnih grana njemačkog gospodarstva.