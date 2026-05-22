Mladenka tražila rastavu dan nakon vjenčanja: Sve zbog ove popularne tradicije

Anonimna mladenka podijelila je iskustvo sa svog vjenčanja zbog kojeg je već idući dan službeno zatražila razvod braka. Ono što je trebalo biti najsretniji dan u njezinu životu pretvorilo se u noćnu moru nakon što mladoženja nije poštovao jedinu granicu koju mu je postavila tijekom vjenčanja. „Nikad mi nije bilo stalo do vjenčanja, ali nisam imala ništa ni protiv. Kada me dečko zaprosio 2020. godine, odlučili smo se na taj korak. Oboje smo preuzeli otprilike polovicu odgovornosti za organizaciju vjenčanja, a mislim da sam bila prilično razumna kada je trebalo pristati na kompromis oko stvari koje su njemu bile važne. Moje jedino čvrsto pravilo bilo je da mi ne gura tortu u lice tijekom proslave“, napisala je mladenka za kolumnu Dear Prudence portala Slate.

Mnoge mladenke sve češće govore o tome kako im ta tradicija nije draga, osobito nakon što su sate provele na šminkanju i uređivanju frizure, pa ne čudi da neke unaprijed postavljaju takve granice. Iako malo šlaga ili komadić torte na nosu uglavnom mnogima ne predstavlja problem, ovaj je mladoženja otišao korak dalje. „Budući da me dobro poznaje, nije mi samo razmazao tortu po licu. Umjesto toga, uhvatio me za stražnji dio glave i zabio mi lice ravno u tortu. Sve je bilo unaprijed isplanirano jer je torta bila uništena, a imao je spremne cupcakese kao zamjenu“, ispričala je mladenka.

Nakon incidenta odmah je napustila vlastito vjenčanje, a već sljedeći dan prekinula je sa suprugom i zatražila razvod. Iako je odluku donijela samostalno, dio obitelji pokušao ju je odgovoriti od toga, tvrdeći da pretjeruje i da bi suprugu trebala dati drugu priliku. Istaknula je i da pati od klaustrofobije koja se pojačala nakon prometne nesreće koju je doživjela prije nekoliko godina, zbog čega ju je uhvatila panika kada joj je mladoženja gurnuo glavu u tortu. „Kažu mi da pretjerujem zbog svojih problema jer sam vrlo klaustrofobična nakon prometne nesreće i potpuno sam paničarila kada me gurnuo u tortu i neko vrijeme držao tako“, napisala je. Dodala je i kako joj svi govore da ga još voli te da „ne treba odustati na prvoj prepreci“, ali priznaje da nakon svega više ne osjeća ništa prema njemu.

Autorica i savjetnica iz kolumne podržala je anonimnu mladenku u odluci da se razvede. „Mislim da je ono što je učinio ozbiljno upozorenje da ne poštuje ni tebe ni tvoje želje, a da ne spominjemo fizičku agresiju. Čak i da nije bio agresivan, činjenica da ti je to bilo izrazito neugodno sasvim je dovoljan razlog. Zapamti koji od tvojih bližnjih ne cijene tvoju sreću i nastavi dalje sa svojim životom“, zaključila je autorica.