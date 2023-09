VIDEO Uspravna pegla na testu: Izravnat će pamučne majice i haljine, no pred jednim je nemoćna

Nakon jesenskih ispitnih rokova, početkom listopada studentima kreću predavanja na fakultetima. Tako će se i oni koji to zbog ispita već nisu napravili krajem rujna vratiti u gradove u kojima studiraju, ako u istima ne stanuju tijekom čitave godine. Organizacijski, to znači i promišljanje o tome kada, gdje i što pojesti, gdje oprati i po potrebi izglačati odjeću. Stoga nekako u ovo vrijeme svake godine poraste interes za uređajima za okomito glačanje na paru koje je zbog izostanka potrebe za daskom za peglanje lakše uklopiti u većinom skućen studentski život. Mada, i mnogima drugima čini se kao da ta daska za peglanje samo smeta. No, može li se bez nje? Provjerili smo kako u praksi radi Beko STM4116B uređaj za okomito glačanje na paru, što se s njim može, a što ne može poravnati. Bio nam je tim zanimljiviji što smo ga našli na akcijskih 25 eura, dok mu je cijena prije sniženja iznosila 52,96 eura.

Ne može tako! Odjeća mora biti negdje obješena na vješalici, eventualno možete ‘peglati’ odjeću koju namjestite da pada preko naslona kauča Foto: BORIS SCITAR/PIXSELL

Uređaj snage 1600 W u osnovi je krajnje jednostavan – gumb za paljenje/gašenje, LCD kontrolni zaslon na kojem pokaže kad je spreman ispuštati paru i koju razinu pare trenutačno ispušta. Po deklaraciji, ispušta do 25 gr/min. Ima zaštitu od pregrijavanja i od kapanja. Vodu u spremnik od 230 ml, naravno, treba uliti prije paljenja uređaja. Keramička podloga za glačanje presvučena je mrežastom tkaninom, a u setu je i dodatak s malim četkicama na rubu koji se pokazao korisnim kod osvježavanja tapeciranog namještaja parom. No, krenimo redom, najprije odjeća. U uputama piše da se uređaj zagrije za 35 sekundi, u stvarnosti to traje neznatno duže.

Kad se zagrije, uređaj treba okomito držati iznad tkanine i u uspravnom ga položaju pomicati gore-dolje. To znači da odjeća mora biti negdje obješena na vješalici, eventualno možete ‘peglati’ odjeću koju namjestite da pada preko naslona kauča. No, oprez! Uređaj ispušta paru, što znači da će – objesite li vješalicu s odjećom na vrata ormara – vrata ubrzo postati vlažna. Položite li odjeću na kauč, i on će biti vlažan od pare. Može pomoći prebacite li preko vrata ormara ručnik, prije nego na njih namjestite odjeću koju valja poravnati. Kad govorimo o pukom ravnanju zgužvane odjeće, uređaj za okomito peglanje poravnao nam je sve što je trebalo na običnim pamučnim majicama, na tunikama i haljinama od pamuka s malim udjelom elastana, kao i na odjeći od materijala koji se malo gužvaju tijekom pranja. Poput tunuke od voskoze. No, kod klasičnih košulja bio je nemoćan. Koliko god pod njim i rukom istezali pojedine dijelove tkanine, koliko možete da vas para ne opeče, pojedini će nabori ostati vidljivi. Tu nema do dobre stare pegle i pripadajuće daske za peglanje.

Spremnik vode jako se brzo prazni. Doslovno, punila sam ga nakon svake tri ispeglane majice Foto: BORIS SCITAR/PIXSELL

Ukratko: ono što kod peglanja trebate jače stisnuti ostat će zgužvano. Prednost ovog tipa glačala je što zavjese pegla obješene, gdje im je i mjesto. Odlično! Već smo spomenuli, dobro dođe i povremeno osvježavanje namještaja parom. Loša stvar (osim činjenice da zaista ne može poravnati sve, konkretno, košulje) jest što se spremnik vode jako brzo prazni. Doslovno, punila sam ga nakon svake tri ispeglane majice. Druga loša stvar je težina uređaja. S punim spremnikom teži 1090 grama, a pri peglanju treba ga držati uspravno, dakle u ruci ispruženoj ravno ispred sebe. Nakon 6-7 majica već me boli ruka, a upravo je problem s ramenom bio okidač u odluci da uređajem za okomito glačanje pokušam bar djelomice zamijeniti moju star(ij)u peglu koja traži čvršći stisak.

