VIDEO Bili smo u prvom hrvatskom pametnom dućanu: Čim uđete 'skinu' vam 50 eura

Trgovina bez blagajne, bez košara i kolica, da i to je moguće. Prvi put u jugoistočnoj Europi, vrata je otvorila "smart" trgovina i to u srcu Zagreba, na Europskom trgu. Više od godinu dana trajale su pripreme, a posljednjih mjesec i pol stručnjaci su testirali umjetnu inteligenciju koja od sada ima nadzor nad vašim šopingom. Prvi smo ušli u smart Konzum u Kurelčevoj 1 i isprobali kako funkcionira ovo jedinstveno iskustvo kupovine.

Ponuda i cijene iste su kao i u drugim poslovnicama, a tu su i proizvodi na akciji i sniženju, kao i oni zamrznute cijene Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prije prvog smart šopinga potrebno je instalirati Konzum aplikaciju te kreirati korisnički račun pomoću e-mail adrese i osobnih podataka i zatim dodati karticu s koje će se skidati iznos u trgovini. Nakon uspješne registracije odaberite svoju najdražu vrećicu i možete u šoping. Na ulazu je potrebno u aplikaciji odabrati opciju "Konzum smart" te zatim generirani QR kod očitati za ulaz. Iste će vam sekunde s računa biti skinuto 50 eura pologa. To se dogodilo i nama, no uvjeravaju nas, sve će biti vraćeno po izlasku iz trgovine.

Kada smo zakoračili u 130 kvadrata nove poslovnice u Kurelčevoj, umjesto djelatnica i djelatnika nadzor nad nama preuzelo je 150 kamera postavljenih posvuda. Mobitel smo spremili u džep, uzeli vrećicu i krenuli među police koje nude sve artikle dostupne i u drugim trgovinama. U našoj prvoj kupovini odlučili smo se za omiljeni "duet" koji se nosi kada idete u goste – kava i keksi. Artikle smo stavili u vrećicu, ali smo odlučili malo testirati kamere pa smo neke artikle stavljali i vraćali, po dobrom starom običaju prebirali smo po policama, no kamere imaju strpljenja i za izbirljive kupce, ali pitamo se hoće li sve upratiti. Jozo Džakula, šef informatike u Konzumu, tvrdi – hoće!

U novoj poslovnici kamere su posvuda. Umjetna inteligencija bez problema prepoznaje više od 1.700 različitih artikala, a nema problema ni s količinama Foto: Marko Prpic/PIXSELL

– Mjesec i pol smo učili umjetnu inteligenciju kako da prepoznaje navike kupaca i ona će svakom novom kupnjom učiti i prepoznavati sve bolje. U ovoj poslovnici tako bez problema prepoznaje više od 1.700 različitih artikala, a nema problema ni s količinama – pojašnjava. I zaista, nakon desetak minuta šetnje i istraživanja po Konzumu, slijedi dio koji prilično zbunjuje. Naime, kada ste gotovi s kupnjom dovoljno je samo išetati. I to je to. Za pet minuta na e-mail i u aplikaciju nam je stigao račun, ali ne i novac od pologa.

– Povrat pologa i naplata ovisi o vašoj banci, no i to se vrlo brzo rješava – napominje Džakula i dodaje da nitko neće ostati zakinut. Iako bez blagajnica, u trgovini će raditi djelatnici koji će biti na usluzi i puniti police, pa stoga ovo radno mjesto podliježe Vladinoj zabrani rada nedjeljom. Stoga će od ponedjeljka do subote raditi od 8 do 21 sat, a 16 nedjelja u godini od 8 do 13 sati. Glede etičkih dilema, iz Konzuma uvjeravaju da se lice ni na koji način ne povezuje s osobnim podatcima kupca te da je ovaj način šopinga siguran.

Kamere smo pokušali zbuniti uzimanjem proizvoda, stavljanjem u vrećicu, pa vraćanjem na policu Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na pitanje kada će i hoće li ovo rješenje biti i u drugim gradovima, doznajemo da zasad nije u planu širenje budući da je riječ o vrlo zahtjevnoj i skupoj tehnologiji.

– Ovime smo pokazali da smo trgovački lanac nove generacije i apsolutni lider na tržištu. Podsjetit ću da smo prvi uveli online kupnju i modernizirali poslovanje, a sada s ovom inovacijom olakšavamo iskustvo kupnje za cijelu obitelj te se sada sve obavlja doslovno u prolazu – napomenuo je predsjednik Uprave Konzuma Zoran Mitrevski. Sustav je implementiran u suradnji s američkom tvrtkom AiFi, vodećom na svijetu za tu vrsta. Osim za individualce u gužvi, ovaj sistem radi i za cijelu obitelj. Primjerice, pojašnjavaju nam u Konzumu, ako bračni par dođe u trgovinu, dovoljno je skenirati jedan QR kod i artikli koje svatko od njih odabere s police naplate se zajedno na jednom računu prilikom izlaska. Znači li skuplja tehnologija i veće cijene?

– Cijene su iste kao i u drugim poslovnicama, a tu su i proizvodi na akciji i sniženju, kao i oni zamrznute cijene – kazao je izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško na otvorenju u Kurelčevoj.

Kada ste gotovi s kupnjom, dovoljno je samo išetati iz trgovine. Nema zastajanja na blagajni Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na kraju, naš šoping u nekoliko minuta novo je i zanimljivo iskustvo koje uvelike ubrzava proces odlaska u dućan i kao stvoreno je za one koji pritom ne vole puno komunicirati i znaju što žele te su vješti s mobitelom. Dok je to veliki plus, minus pronalazimo u tome što u trgovinu ne možete ući bez 50 eura na računu. Također, mjesta za napredak ima i u procesu naplate i povrata novca na račun. Do završetka ovog teksta polog nam nije vraćen, ali nam nisu niti naplaćeni kava i keksi koje smo kupili