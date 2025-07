Tri puta jeftinije nego u Hrvatskoj: U ovoj državi ručak za troje uz more svega 50 eura

Udruga za zaštitu potrošača “Halo, Inspektore” na svojoj Facebook stranici objavila je zanimljivu usporedbu cijena ručka u popularnom albanskom turističkom mjestu Ksamilu i hrvatskim obalnim restoranima, s naglaskom na sve izraženije razlike koje sve više motiviraju građane Hrvatske da ljetovanje potraže izvan domovine. Kako navode u objavi, mnogim hrvatskim građanima more u vlastitoj zemlji postalo je preskupo, pa se sve češće okreću Albaniji – destinaciji koja je do jučer bila relativno nepoznata, a danas bilježi snažan turistički uzlet. U Albaniju ne putuju samo Hrvati, već i sve veći broj stranih turista koji su ove godine, umjesto Hrvatske, birali upravo ovu zemlju na jugu Balkana.

Udruga ističe kako je javnosti već poznato da je smještaj na albanskoj obali izrazito povoljan, ali da se o cijenama hrane i pića u tamošnjim restoranima zna vrlo malo. Zato su odlučili predstaviti konkretne podatke iz restorana The Smoke & House u Ksamilu, koji se nalazi tik uz more i poznat je po vrhunskom roštilju, ljubaznoj usluzi i izvrsnoj lokaciji. Riječ je o restoranu u kojem se, prema navodima udruge, nerijetko čeka u redu za slobodan stol.

Prema podacima koje su objavili, espresso kava u ovom restoranu stoji svega 0,70 eura, macchiato 0,80 eura, cappuccino i frappe po 1,50 eura, dok se boca vode od 0,2 litre prodaje po cijeni od 0,70 eura. Od glavnih jela, u ponudi su plata miješanog mesa za četiri osobe po cijeni od 30 eura, biftek za 9 eura, kozlić i janjetina za 10 eura, brancin za 11 eura i ćufte za 5 eura. U cijene je uključen i prilog po izboru.

Udruga navodi i konkretan primjer narudžbe: tri jela – baby kozlić, orada i kozice – s velikim porcijama pommes fritesa ukupno su koštali 27 eura. Većina sokova i bezalkoholnih pića prodaje se po cijeni od 2 eura, dok energetski napitci koštaju euro više. Talijanska vina dominiraju vinskom kartom, a litra vina stoji 10 eura, dok se pola litre može dobiti za 5. Pivo se nudi po cijeni od 2 do 3 eura, ovisno o količini, dok su žestoka pića dostupna već od 1 eura za domaće rakije, 3,5 eura za uzo (poznat i kao mastika), pa do 5 eura za votku i Metaxu. Salate se kreću od 2,5 eura za tzatziki, preko 3 eura za svježe rajčice, do 5 eura za veliku miješanu porciju dovoljnu za tri osobe.

Posebno naglašavaju kako konobari najčešće gostima ponude i digestiv na račun kuće, a da ukupni račun za tri osobe, uključujući glavno jelo, priloge, piće i vino, iznosi nepunih 50 eura. U objavi napominju da su cijene u ovom restoranu nešto više za albanske, pa i talijanske pojmove, ali i dalje značajno povoljnije od onih u Hrvatskoj. Dodaju da u Ksamilu ima i skupljih, ali i jeftinijih restorana koji nude jednako dobru hranu i jednaku razinu usluge, dok posjetitelje zadivljuje egzotičnost mjesta, prirodne ljepote i iznimna gostoljubivost domaćina.

Objava je izazvala brojne komentare korisnika Facebooka. Dok jedni izražavaju oduševljenje i tvrde da su cijene i količine hrane u Albaniji primamljive, drugi su skeptični. Jedan korisnik je, primjerice, komentirao da su to “dječje porcije, a cijena ništa posebno kao i kod nas”, dok mu je drugi uzvratio pitanjem: “Gdje to uz more kod nas možete pojesti za tu cijenu, prosvijetlite nas neupućene?”

Pojavili su se i oni koji sumnjaju u kvalitetu hrane i razinu usluge. Jedan koirsnik tvrdi da je ovakva ponuda ispod razine fast fooda, a kao argument navodi da se račun ispisuje na paragon blok, što po njegovom mišljenju ukazuje na niži standard. Druga korisnica zaključuje kako usporedba bez konkretnih podataka o gramaži jela i drugim detaljima nema puno smisla i naziva to “mlaćenjem prazne slame”.