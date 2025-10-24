U Botanistu su se ozbiljno prihvatili ispravljanja jedne naše loše navike

Puno stranaca često nas pita gdje se u Zagrebu može pojesti doručak. Čak i bez uvjeta da to bude neko posebno gastronomsko iskustvo, naprosto doručak. I to je jedan od odgovora koji iziskuje malo napora jer ponuda je doručaka u gradu slaba. U novozagrebačkom Restoranu Botanist smatraju da imaju odgovor zašto je tako.

- Kod nas se teško ispravljaju, a jedna od čvrstih navika je odlazak u pekaru po brzi zalogaj kojim često mislimo zamijeniti bitan obrok u danu. A to je onaj prvi, doručak. Nemamo naviku pojesti propisan doručak vani, mnogi to ne rade niti kod kuće, ali ipak smo odlučili pokušato to ispraviti, kaže vlasnik Botanista Toni Križić.

Ova konstatacija sasvim je točna. Ako nečega ima u gradu Zagrebu to su pekare. Na svakom su uglu i sve dobro posluju. Pa nedavno je zaključen i posao prodaje jednog od najvećih naših pekarskih lanaca, očito je riječ o unosnom biznisu. Međutim, uz svoju osnovnu prednost a to je neposrednost i brzina, pekara svojem dugoročnom korisniku ipak donosi i višak kilograma, to je, čini nam se, općenito poznato. U Botanistu su odlučili konkurirati ovoj ipak lošoj navici i ponuditi restoranski doručak i gostima koji nisu i korisnici hotela gdje se restoran nalazi.

- Nastojali smo ispraviti taj nedostatak ponude doručka mogućnosti da za korektnu cijenu dobijete naš hotelski doručak. To je švedski stol gdje nudimo topla i hladna jela, kao i slastice. Od jaja benedict, sendviča, niza vrsta povrća, kolača i voća, sve se može dobiti i to po principu 'pojedi koliko možeš'. Cijena je, čini nam se, vrlo prihvatljiva, 18 eura, kaže nam Križić.

Hotelski doručci u bilo kojem boljem hotelu uobičajeno su obilni ponudom i nude se po istom principu ali u cijeni sobe. Ponuditi i vanjskim gostima takav doručak jest nešto prilično novo u Zagrebu, pa smo rado prihvatili poziv da dođemo probati o kakvom se švedskom stolu radi. Mnogi će cijeniti kako se uz domaći kruh i peciva nude i integralni i bezglutenski. Sireva je više vrsta, dakako tu je i svježi, a jaja se poslužuju na doista podugačak niz načina, od mini omleta sa sezonskim povrćem, preko klasične kajgane, do benedicta s poširanim jajima i hollandaise umakom. Za hotelski doručak nezaobilazni su pržena panceta i domaće kobasice. Nude se i salate te svježe povrće, a uz kavu će mnogi vjerojatno zagristi domaći kolač ili voćni jogurt, za kraj se možda odlučite za svježe voće. Kao što smo kod Botanista i navikli, i All You Can Eat Brunch dobar je omjer ponuđenog za cijenu a u otprije hvaljenom ambijentu gdje se i interijeru posvetilo koliko i lijepom vanjskom vrtu.