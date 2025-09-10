Stigli novi kineski automobili u Hrvatsku, ovo su cijene i najprivlačnija oprema

Kineski automobili sve više preplavljuju europska tržišta. I u Hrvatsku stiže puno kineskih modela, a od jučer su i službeno stigli novi modeli Chery grupacije. Za lansiranje svojih međunarodnih brendova Omoda & Jaecoo, Kinezi su u Zagrebu sinoć upriličili veliki medijski događaj na kojem su predstavili nove modele i cijene po kojima se mogu kupiti u Hrvatskoj u specijaliziranim auto salonima diljem Hrvatske.

Chery je prvi kineski proizvođač s vlastitom tvornicom u Europi, u Barceloni, te se trenutno nalazi na 385. mjestu Fortune Global 500 liste. Oni u svijet izvoze najviše vozila iz Kine, u više od stotinu zemalja i svake godine isporuče milijune vozila. „Ulazak Omoda & Jaecoo brenda i naših automobila na hrvatsko i slovensko tržište označava ključni korak u našoj regionalnoj strategiji. Naši kupci od danas imaju priliku uživati u vrhunskim automobilskim standardima, sigurnosti i inovacijama koje postavljaju nova mjerila u segmentu SUV vozila“, izjavio je Igor Dejanović, glavni direktor Omoda & Jaecoo za Hrvatsku i Sloveniju.

Mamac ovog brenda je ponuditi vozačima razinu luksuza, napredne tehnologije i sigurnosnih rješenja koja se u autoindustriji obično vežu uz premium segment. Novi SUV modeli koji su sada stigli u Hrvatsku imaju prostranu unutrašnjost s digitalnim kokpitom, sofisticirane asistente u vožnji i pažljivo odabrane materijale u kabini koji odaju dojam više razine kvalitete. Kineska računica je jasna - ovdje žele ponuditi brendove i modele koji nudi više po konkurentnim cijenama.

Linija Omoda pruža namijenjena je urbanoj vožnji. Model Omoda 5 pokreće 1.6 TGDI turbobenzinski motor sa 145 KS i automatskim 7DCT mjenjačem po cijeni od 24.990,00 eura, dok električna verzija Omoda 5 EV nudi doseg od 400 km, brzo DC punjenje i luksuzne detalje poput digitalnog kokpita, ventiliranih sjedala i ambijentalne rasvjete po cijeni od 31.990,00 eura. Za prve kupce modela Omoda 5, do kraja rujna, osiguran je promotivni popust u iznosu od 1.000 eura.

Foto: Danijel Lijović

Linija Jaecoo je još veća i luksuznija. Jaecoo 7 s 1.6 TGDI motorom i pogonom na sve kotače nudi robustan karakter te luksuznu unutrašnjost s velikim panoramskim krovom i SONY premium ozvučenjem po cijeni od 32.900,00 eura dok je verzija s prednjim pogonom dostupna za 29.900,00 EUR.

Jaecoo 7 SHS prelazi do 90 km na struju, a u kombinaciji sa 1.5 turbobenzinskim motorom i do 1.200 km ukupno – kombinirajući ekonomičnost i snagu za dulja putovanja. Modeli standardno dolaze s najvišim sigurnosnim paketima i 5 Euro NCAP zvjezdica, potvrđujući da luksuz, sigurnost i tehnologija mogu biti dostupni svima po cijeni od 35.900,00 eura. Za prve kupce modela Jaecoo 7 i Jaecoo 7 SHS do kraja rujna osigurana je besplatna metalik boja.

Foto: Angelo Virag

Premijerno predstavljeni novi modeli – dostupni do kraja godine

Na sinoćnjem eventu u Zagrebu premijerno su predstavljeni i nadolazeći modeli Omoda 9, Jaecoo 5 i Jaecoo 5 EV, koji će hrvatskim kupcima biti dostupni do kraja ove godine.

Omoda 9 – luksuzni SUV flagship model, donosi udobnost, prostranost i najnapredniju tehnologiju unutar brenda, postavljajući nova mjerila u premium SUV segmentu.

Jaecoo 5 – kompaktni SUV robustnog karaktera, osmišljen za svakodnevnu upotrebu u urbanim i zahtjevnijim uvjetima, s

naglaskom na praktičnost i moderan dizajn.

Jaecoo 5 EV – potpuno električna verzija, koja spaja održivost s naprednim tehnološkim rješenjima i konkurentnim dosegom, pružajući ekološki prihvatljivu, ali uzbudljivu vožnju.

Ovi modeli zaokružuju ponudu Omoda & Jaecoo brendova u Hrvatskoj, otvarajući kupcima još širi izbor u segmentu modernih i inovativnih SUV vozila.

U prvoj fazi prodaja će se odvijati kroz osam salona u Hrvatskoj, u potpunosti usklađenih s globalnim standardima brenda. Kupci imaju 7 godina jamstva ili 150.000 km te 24-satnu asistenciju u cijeloj Europskoj uniji. Centralno skladište rezervnih dijelova je u Novom Mestu u Sloveniji.

Stigli novi kineski automobili u Hrvatsku, ovo su cijene i najprivlačnija oprema

CIJENE U HRVATSKOJ:

OMODA 5 TECH - 24.999 eura

- automatski mijenjač sa 7 brzina

- sportska sjedala s eko kožom

- grijana i ventilirana prednja sjedala

- digitalna kontrola klime

- zamračena stakla koja blokiraju buku

- središnji ekran od 12,3 inča

- ekran za zabavu od 12,3 inča

- 7 airbagova

- ADAS sustav

- prednji i stražnji senzori za parkiranje s kamerama

JAECOO 7 SELECT - 29.900 eura

- eko koža u kabini s ambijenalnim osvjetljenjem

- klima s dvije zone

- kotači promjera 19 inča

- grijana prednja sjdala

- električni panoramski šiber

- središnji ekran od 13,2 inča

- bežični Aipple CarPlay i Android Auto

- 8 airbagova

- integrirane i promjenjive kontrole za cruising vožnju

- kamere koje pokrivaju 540 stupnjeva

- prednji i stražnji senzori za parkiranje

JAECOO 7 OFF-ROAD 32.900 eura