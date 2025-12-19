Naši Portali
ANALIZA

Umjetna inteligencija iz korijena mijenja tehnologiju, medije i komunikacije

Autor
Jolanda Rak Šajn
19.12.2025.
u 21:00

Gotovo trećina odraslih dnevno pogleda barem jedan sažetak koji je pripremila umjetna inteligencija, a 10% ih svaki dan upotrebljava samostalne aplikacije zasnovane na AI-u

Napredak u području umjetne inteligencije (AI), sve veći infrastrukturni zahtjevi i sadržaj prije svega osmišljen za društvene mreže iz korijena mijenjaju tehnološki i komunikacijski sektor, način poslovanja, komunikaciju i ponudu zabavnog sadržaja. Globalno tržište AI agenata u idućoj bi godini moglo dosegnuti vrijednost od 35 milijardi, što je znatno više od prognoziranih 8,5 milijardi, a do 2030. i na 45 milijardi američkih dolara, ali samo pod uvjetom da se poduzeća i pružatelji usluga usklade, tvrdi se u 25. izdanju “Predviđanja za sektor tehnologije, medija i telekomunikacija”, koje je objavio Deloitte.

Ključne riječi
AI umjetna inteligencija Barkod

