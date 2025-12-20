Bakalar ili oslić na stolu? Košarica varira i za 100 eura

Cijena standardne blagdanske prehrambene košarice za četveročlanu obitelj u prosjeku iznosi 342,25 eura te varira i do 21 euro, pokazalo je istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.HR provedeno tjedan dana uoči Božića u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP). Najskuplja je Virovitičko-podravska županija s 351,98 eura, a prate je Krapinsko-zagorska s 349,88 i Dubrovačko-neretvanska županija s 348,61 eurom. Najjeftiniju košaricu blagovat će su u Koprivničko-križevačkoj (330,92), Ličko-senjskoj (335,2) i Brodsko-posavskoj županiji (336,84). Kad se na popisu namirnica podvuče crta, i obitelji s članom manje najlošije će proći u Podravini, gdje će košaricu platiti 298,34, dok prosječna, nacionalna, košta 8 eura manje ili 290,32 eura. U Koprivničko-križevačkoj županiji je pak najveća ušteda. Košta 281,59 eura.

Za razliku od standardne, nešto bogatije košarice koja spaja elemente tradicionalne kuhinje s realnim životnim i prehrambenim navikama hrvatskih građana, temeljna se, prema Koliko.HR, oslanja na nešto jeftinije zamjene i razumno manje količine, uz zadržavanje ključnih elemenata svečane blagdanske trpeze. Zbog jeftinijih namirnica i manjih količina na njoj se tako može uštedjeti i 100 eura u odnosu na standardnu.

Nacionalni prosjek računa za četveročlanu obitelj iznosi 241,97 eura. Najskuplje su Krapinsko-zagorska s 246,59 i Istarska županija s 245,83 te Grad Zagreb s 244,22 eura. Virovitičko-podravska županija u ovom je slučaju najjeftinija s 236,13 eura, a prate je Brodsko-posavska (238,81) i Koprivničko-križevačka županija (239,10 eura). Isti artikli u količinama za tročlanu obitelj također najviše koštaju u Krapinsko-zagorskoj županiji (208,41), a najmanje u Virovitičko-podravskoj županiji (200,50), dok nacionalni prosjek iznosi 204,40 eura.

– Cijene mesa i bakalara znatno su poskupile blagdanske košarice posljednjih godina. Za ilustraciju, suhi bakalar je 2022. koštao oko 37 eura po kilogramu, dok se danas cijena iste klase bakalara kreće od 48 do 60 eura, a najskuplji brendovi prelaze i 70 eura – kaže Siniša Domislović, developer portala Koliko.HR. Prije tri godine i popularna čajna kobasica od 330 grama prodavala se za 5,30 eura, a sada se u istom maloprodajnom lancu prodaje za 7,39 eura, dodaje Domislović. I dok pojedini analitičari ovih blagdana predviđaju novu rekordnu potrošnju – i 15% veću nego prošle godine – Ana Knežević, predsjednica HUZP-a, kod mnogih predviđa štednju na svemu.

– Blagdanska košarica za dobar će dio hrvatskih građana biti puno skromnija jer su neke cijene doista astronomske. Većina će bakalar vidjeti samo na reklami, a i purica i odojak mnogima su nedostižni pa će ih morati zamijeniti jeftinijim mesom. Bilo bi lijepo kada bi svi na blagdanski stol mogli staviti ono što žele, no male plaće i mirovine će, nažalost, diktirati jelovnik – komentira Knežević.

Ovisno o tome koliko će im to ekonomske (ne)prilike dopustiti, građani će si, prema izračunu Koliko.HR-a i HUZP-a, u standardnoj blagdanskoj košarici na Badnjak moći priuštiti paštetu od tune za doručak te grah salatu i bakalar na bijelo za ručak. Božićni doručak je obilan – šunka, sir i vrhnje te kuhana jaja. Središnji božićni obrok čine kokošja juha i purica s mlincima uz salatu, a kupile su se i dvije butelje kvalitetnog vina, popularni gazirani sok, pivo i prirodni sok od jabuke, dok od kolača dominiraju domaći čupavci i mađarica te konfekcijska mješavina slatkiša. Za ručak na Novu godinu blaguju se goveđa juha, sarma i pire od krumpira uz koje se pripremaju i odojak i francuska salata. Od slastica su predviđene domaća orehnjača i industrijski keksi, ističu iz HUZP-a. Bit će i pjenušca, a košaricu zaokružuju naresci: čajna kobasica i sir.

U skromnijoj, temeljnoj košarici, umjesto paštete od tune na Badnjak će na stolu biti pašteta od srdele, umjesto skupog bakalara oslić, a na Božić manja purica s mlincima, jedna umjesto dviju butelja kvalitetnog vina te kolači bez mađarice. Na Novu godinu neće biti francuske salate, peći će se manje odojka, a iako će se i tada jesti naresci i orahnjača – neće biti pjenušca.