Može li se u Zagrebu pojesti nešto za manje od 10 eura? Hrvati se složili: 'Najjeftinije ćeš proći u...'

U jeku rasta cijena i inflacije koja pogađa i ugostiteljski sektor, jedan se korisnik Reddita požalio na nemogućnost pronalaska pristupačnog obroka u glavnom gradu. Uslijedila je lavina komentara koji otkrivaju skrivene dragulje zagrebačke gastro scene, ali i potvrđuju percepciju o visokim troškovima života.

"Kud god se okrenem, sve je 10–12 eura minimum. Ima li gdje dobra klopa za malo manje love?", pitao je korisnik Reddita i pokrenuo raspravu koja je savršeno oslikala financijske brige mnogih Zagrepčana. Njegovo jednostavno pitanje o tome gdje se u glavnom gradu može pojesti obrok za manje od deset eura odjeknulo je među stotinama ljudi, a deseci komentara potvrdili su da je potraga za pristupačnim ručkom postala pravi izazov.

Dok se građani bore s posljedicama inflacije, podaci pokazuju da su cijene u restoranima i hotelima u studenom 2025. porasle za 7.3 posto na godišnjoj razini. Prema projekcijama Europske komisije, inflacija u Hrvatskoj za cijelu 2025. godinu procjenjuje se na 4.3 posto, a hrana ostaje jedan od glavnih pokretača rasta cijena. Prosječna cijena jela u jeftinijem restoranu u Zagrebu sada se kreće oko dvanaest eura.

Zajednica na Redditu odmah je ponudila rješenja, od onih praktičnih do urnebesnih. Apsolutni pobjednik po broju glasova bio je kratak i jasan savjet: "Saborska menza". Ovaj komentar, koji aludira na notorno niske cijene u restoranu Hrvatskog sabora, postao je simbol jaza između političke elite i svakodnevice običnih građana. Među popularnim odgovorima našli su se i kultni gradski lokali s intrigantnim nadimcima, poput "City Club Grill". Jedan korisnik ponudio je i staro, provjereno rješenje: "Pojedeš tri vrhunska bureka za devet eura".

Iza humora, krila se i riznica korisnih preporuka. Mnogi su korisnici istaknuli važnost tradicionalnih "gableca", kuhanih dnevnih obroka koji se poslužuju u brojnim manjim restoranima i zalogajnicama po cijenama od sedam do devet eura. Spomenuti su lokali poput "Štalica i mare" na Međimurskoj, ali i kantine u sklopu velikih tvrtki poput one u zgradi Hrvatskih cesta, koje su često otvorene i za javnost. Posebno je zanimljiv bio prijedlog za nepalski restoran u Importanne centru, što pokazuje kako se zagrebačka gastro scena obogaćuje novim, pristupačnim opcijama koje nude egzotične okuse.

Rasprava je također podsjetila na vječne klasike za uštedu novca. Pekare su istaknute kao najjeftinija opcija, a slijede ih studentske menze, koje nude obroke po subvencioniranim cijenama. Korisnici su spomenuli i gastro odjele supermarketa kao pouzdan izvor gotovih jela po prihvatljivim cijenama.