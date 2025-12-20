Na ovom pitanju pada većina kandidata: Biste li prošli vozački ispit u Njemačkoj?

Teorijski dio vozačkog ispita i dalje predstavlja izazov za mnoge mlade vozače, unatoč činjenici da su neka pitanja već izbačena iz službenog kataloga. Situavija u Njemačkoj je takva da iako su neka pitanja smatrana jednostavnima, samo 21 posto kandidata točno je odgovorilo na jedno od njih, unatoč tome što je izgledalo prilično jednostavno. To pitanje je 2011. godine izbačeno iz službenog popisa ispitnih pitanja, ali i danas mnoga pitanja na teorijskom ispitu uzrokuju poteškoće budućim vozačima.

Kako piše Fenix, na teorijskom ispitu u Njemačkoj kandidati mogu imati najviše deset kaznenih bodova; sve iznad toga znači pad ispita. Pogrešni odgovori donose od dva do pet bodova, a posebno su zahtjevna pitanja koja traže praktično iskustvo ili specifično tehničko znanje. Također, pitanja koja zahtijevaju „razmišljanje izvan okvira“ često izazivaju probleme.

Aplikacija za učenje teorije ClickClickDrive, koja analizira odgovore više od 50.000 korisnika mjesečno, identificirala je deset najtežih pitanja na ispitu. Prvo pitanje je ono koje se odnosi na izračun zaustavnog puta. Ako vozite 50 km/h, imate vrijeme reakcije od 1 sekunde i kočite normalno, koliko je zaustavni put prema orijentacijskom pravilu? Na ovo pitanje točno je odgovorilo samo 40,9 posto kandidata. Računica za zaustavni put temelji se na reakcijskom putu i putu kočenja, a u ovom slučaju točan odgovor iznosi 40 metara.

Drugo pitanje postavlja situaciju u kojoj pretječete na autocesti, a iznenada vam se iz stražnje strane približava osobni automobil velikom brzinom, uz svjetlosno upozorenje i uključeni pokazivač smjera. Što trebate učiniti? Oko 40,8 posto kandidata nije znalo odgovoriti ispravno. Točan odgovor bio bi A i B, što znači da trebate nastaviti pretjecanje što je moguće brže, a zatim čim prije preći u desnu prometnu traku.

Treće pitanje pitalo je kako izračunati reakcijski put kada vozite 100 km/h i imate vrijeme reakcije od 1 sekunde. Oko 39,8 posto kandidata nije znalo odgovoriti ispravno. Reakcijski put u ovoj situaciji iznosi 30 metara, a računica je jednostavna: brzina podijeljena sa 10, pomnoženo sa 3.

Četvrto pitanje odnosilo se na pogoršanje stanja kolnika i njegove posljedice. Na ovo pitanje, koje je imalo 39,5 posto pogrešnih odgovora, točan odgovor je da pogoršanje stanja kolnika može dovesti do opasnosti od proklizavanja i zanošenja, a također može uzrokovati promjenu zvuka guma. Peto pitanje odnosi se na tehničke preinake na vozilu i obvezu posjedovanja izvještaja ili potvrde. Pitanje je izazvalo poteškoće za 39,3 posto kandidata. Ispravan odgovor je da morate imati uz sebe izvještaj i po potrebi upisati izmjene u prometnu dozvolu (dio I).

Osim ovih zahtjevnih pitanja, postoji i jedno izbačeno pitanje koje je smatrano najtežim, jer je zbog njega palo nevjerojatnih 79 posto kandidata. To pitanje odnosilo se na uzrok jakog dimljenja dizelskog motora. Pitanje je 2011. godine uklonjeno iz službenog kataloga, a točan odgovor bio je A i B, odnosno vožnja s visokim brojem okretaja pri punom opterećenju i kvarovi na sustavu ubrizgavanja.