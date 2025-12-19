Stručnjak za automobile otkrio pet stvari koje uvijek morate imati u autu: 'Da sam ovo imao, bilo bi mi puno lakše'

Bivši prodavač automobila podijelio je s vozačima pet osnovnih stvari koje bi uvijek trebali imati u svojim vozilima, posebno u slučaju nužde. Na svom TikTok profilu @capturing_cars, gdje dijeli savjete vezane uz automobile, dodao je objavu koju je nazvao "5 stvari koje morate nositi u autu u slučaju nužde".

Prve tri stvari koje je naveo su deka, voda i grickalice. Iako najmanje bitni, mogu biti izuzetno korisni u određenim situacijama. "Sjećam se jedne prilike kad sam zaglavio na autocesti tijekom snježne oluje. Ostatak opreme mi je bio gotovo potpuno neupotrebljiv, a ovih nekoliko stvari bi mi sigurno olakšale noć" ispričao je. U situacijama poput ove, te osnovne stvari mogu biti presudne za udobnost i sigurnost.

Na četvrtom mjestu nalaze se kablovi za paljenje, odnosno, prijenosna baterija za paljenje. „Kablovi su osnova, ali oni su korisni u situaciji kada imate drugi automobil koji može pomoći u pokretanju vašeg. Prijenosna baterija je odlična jer, ako je napunjena, možete je koristiti bilo gdje kako biste pokrenuli automobil s praznom baterijom“, objasnio je.

Dalje, preporučuje uvijek imati baterijsku lampu. Iako se mnogi oslanjaju na mobitel u slučaju nužde, napominje kako je samostalna baterijska lampa bolja jer neće iscrpiti bateriju vašeg telefona i trajat će puno duže. Također, bitno je nositi prijenosnu bateriju za punjenje telefona. „Mobilni telefon vam je potreban u slučaju nesreće, kako biste mogli pozvati pomoć ili poslati poruke. Čak i ako se nađete u situaciji poput mene, gdje ste zaglavljeni u snijegu, prijenosna baterija može biti spas. Bit ćete u mogućnosti koristiti telefon za zabavu ili komunikaciju dok čekate pomoć“, objasnio je.

Na prvom mjestu na popisu nalazi se komplet prve pomoći. „Većina današnjih automobila već dolazi s kompletom prve pomoći, ali oni osnovni alati poput zavoja, trakica i rukavica mogu vam pomoći, ali i drugima oko vas u slučaju nesreće“, rekao je. Osim toga, mnogi automobili, osobito oni proizvedeni u EU, već imaju obavezne stvari poput reflektirajuće prsluke i upozoravajući trokut. U EU je zakon da svaki automobil mora imati ove stvari, dok to u UK-u nije zakonski propisano.

Ovaj video, koji je prikupio više od 125.000 pregleda i tisuće lajkova, izazvao je brojne reakcije gledatelja. Jedan korisnik je dodao: „Nakon stresnog putovanja iz Cornwalla, sada imam vrećice za povraćanje u stražnjim džepovima sjedala, vjerojatno ih nikada više neću trebati, ali bolje imati nego nemati!“ Drugi je komentirao: „Ako nabavite USB punjivu baterijsku lampu, vaša prijenosna baterija bit će još korisnija.“