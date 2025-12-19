Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
POSLUŠAJTE GA

Stručnjak za automobile otkrio pet stvari koje uvijek morate imati u autu: 'Da sam ovo imao, bilo bi mi puno lakše'

prtljažnik
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
19.12.2025.
u 19:00

Iako se mnogi oslanjaju na mobitel u slučaju nužde, napominje kako je samostalna baterijska lampa bolja jer neće iscrpiti bateriju vašeg telefona i trajat će puno duže

Bivši prodavač automobila podijelio je s vozačima pet osnovnih stvari koje bi uvijek trebali imati u svojim vozilima, posebno u slučaju nužde. Na svom TikTok profilu @capturing_cars, gdje dijeli savjete vezane uz automobile, dodao je objavu koju je nazvao "5 stvari koje morate nositi u autu u slučaju nužde".

Prve tri stvari koje je naveo su deka, voda i grickalice. Iako najmanje bitni, mogu biti izuzetno korisni u određenim situacijama. "Sjećam se jedne prilike kad sam zaglavio na autocesti tijekom snježne oluje. Ostatak opreme mi je bio gotovo potpuno neupotrebljiv, a ovih nekoliko stvari bi mi sigurno olakšale noć" ispričao je. U situacijama poput ove, te osnovne stvari mogu biti presudne za udobnost i sigurnost.

Na četvrtom mjestu nalaze se kablovi za paljenje, odnosno, prijenosna baterija za paljenje. „Kablovi su osnova, ali oni su korisni u situaciji kada imate drugi automobil koji može pomoći u pokretanju vašeg. Prijenosna baterija je odlična jer, ako je napunjena, možete je koristiti bilo gdje kako biste pokrenuli automobil s praznom baterijom“, objasnio je.

Dalje, preporučuje uvijek imati baterijsku lampu. Iako se mnogi oslanjaju na mobitel u slučaju nužde, napominje kako je samostalna baterijska lampa bolja jer neće iscrpiti bateriju vašeg telefona i trajat će puno duže. Također, bitno je nositi prijenosnu bateriju za punjenje telefona. „Mobilni telefon vam je potreban u slučaju nesreće, kako biste mogli pozvati pomoć ili poslati poruke. Čak i ako se nađete u situaciji poput mene, gdje ste zaglavljeni u snijegu, prijenosna baterija može biti spas. Bit ćete u mogućnosti koristiti telefon za zabavu ili komunikaciju dok čekate pomoć“, objasnio je.

Na prvom mjestu na popisu nalazi se komplet prve pomoći. „Većina današnjih automobila već dolazi s kompletom prve pomoći, ali oni osnovni alati poput zavoja, trakica i rukavica mogu vam pomoći, ali i drugima oko vas u slučaju nesreće“, rekao je. Osim toga, mnogi automobili, osobito oni proizvedeni u EU, već imaju obavezne stvari poput reflektirajuće prsluke i upozoravajući trokut. U EU je zakon da svaki automobil mora imati ove stvari, dok to u UK-u nije zakonski propisano.

Ovaj video, koji je prikupio više od 125.000 pregleda i tisuće lajkova, izazvao je brojne reakcije gledatelja. Jedan korisnik je dodao: „Nakon stresnog putovanja iz Cornwalla, sada imam vrećice za povraćanje u stražnjim džepovima sjedala, vjerojatno ih nikada više neću trebati, ali bolje imati nego nemati!“ Drugi je komentirao: „Ako nabavite USB punjivu baterijsku lampu, vaša prijenosna baterija bit će još korisnija.“

Novi film Večernjeg lista: 'Nepoznata Zagorka' pred prepunom dvoranom HND-a
Ključne riječi
Automobil Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!