Putujete autobusom za blagdane? Ako prijevoz kasni ili je otkazan imate pravo na odštetu

Vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana za mnoge znači putovanje kući, obitelji i prijateljima, a autobusi su često najpristupačniji izbor. No, upravo u tom razdoblju pojačanog prometa, gužvi i nepredvidivih vremenskih uvjeta, raste i rizik od kašnjenja ili otkazivanja polazaka. Važno je znati da kao putnik u autobusnom prometu niste prepušteni na milost i nemilost prijevoznika. Vaša su prava jasno definirana i zaštićena, a njihovo poznavanje ključno je za snalaženje u neugodnim situacijama.

Temelj zaštite putnika u cijeloj Europskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj, jest Uredba (EU) br. 181/2011, koja je u domaće zakonodavstvo prenesena posebnim zakonom. Za njezinu provedbu i rješavanje pritužbi nadležno je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Iako se neke osnovne odredbe odnose na sve linije, puni opseg prava, posebice onih vezanih uz kašnjenja i otkazivanja, primjenjuje se na linijske prijevoze čija je predviđena udaljenost 250 kilometara ili više, a polazište i odredište nalaze se unutar EU. To znači da ste na dužim relacijama, poput putovanja od Zagreba do Splita ili Dubrovnika, ili na međunarodnim linijama prema Njemačkoj i Austriji, u potpunosti zaštićeni.

Ako polazak autobusa kasni više od 120 minuta ili je u potpunosti otkazan, prijevoznik vam je dužan ponuditi izbor. Možete odabrati nastavak putovanja ili preusmjeravanje do krajnjeg odredišta prvom sljedećom dostupnom linijom, bez ikakvih dodatnih troškova za vas, ili možete zatražiti puni povrat novca za kupljenu kartu. Ukoliko vam prijevoznik ne ponudi ove dvije opcije, imate pravo na odštetu u iznosu od 50 posto cijene karte, uz puni povrat plaćenog iznosa. Prijevoznik vas je također dužan obavijestiti o situaciji što je prije moguće, a najkasnije 30 minuta nakon planiranog vremena polaska.

Dodatna prava na pomoć ostvarujete ako je vaše putovanje dulje od tri sata, a polazak s kolodvora kasni više od 90 minuta. U takvoj situaciji prijevoznik vam mora osigurati odgovarajuću pomoć, što uključuje besplatne obroke i osvježavajuća pića, razmjerno vremenu čekanja. Ako kašnjenje ili otkazivanje zahtijeva noćenje, imate pravo i na hotelski smještaj. Prijevoznici poput Arrive i FlixBusa u svojim općim uvjetima navode kako je trošak smještaja ograničen na 80 € po noćenju, i to za najviše dvije noći. Važno je napomenuti da ovo pravo na smještaj ne vrijedi ako je do kašnjenja došlo zbog izvanrednih okolnosti poput teških vremenskih neprilika ili velikih prirodnih katastrofa koje ugrožavaju sigurnost prometa.

Ako se autobus pokvari tijekom putovanja, prijevoznik je obvezan u najkraćem mogućem roku osigurati zamjensko vozilo kojim ćete nastaviti put do odredišta. Alternativno, može vas prevesti do prikladne točke čekanja ili autobusnog kolodvora odakle je moguće organizirati nastavak putovanja.

Ako smatrate da su vaša prava prekršena, prvi i ključni korak je podnošenje pisanog prigovora izravno prijevozniku. To morate učiniti u roku od 90 dana od datuma kada je putovanje obavljeno ili je trebalo biti obavljeno. Podatke za kontakt najčešće možete pronaći na samoj karti ili na internetskim stranicama prijevoznika. Prijevoznik je dužan u roku od 30 dana potvrditi primitak vaše pritužbe te vam dostaviti konačan odgovor u roku od tri mjeseca. Sačuvajte svu dokumentaciju, uključujući kartu, potvrde i račune, jer će vam biti potrebni kao dokaz.

U slučaju da niste zadovoljni odgovorom prijevoznika ili ga uopće ne dobijete u propisanom roku, sljedeći korak je obraćanje nadležnom tijelu, a to je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Nakon što zaprimi vašu pritužbu, Ministarstvo će provesti postupak i u roku od 30 dana pisanim putem vas izvijestiti o utvrđenom stanju i mjerama koje su poduzete. Tek ako ni ovim putem ne riješite problem, preostaje vam mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim sudom.

Svi veći autobusni prijevoznici koji prometuju u Hrvatskoj, bilo na domaćim ili međunarodnim linijama, obvezni su poštivati spomenutu EU uredbu. Kompanije poput Arrive i FlixBusa na svojim službenim stranicama jasno ističu prava putnika i usklađenost s europskim propisima, detaljno navodeći procedure u slučaju kašnjenja. Iako drugi prijevoznici kao što su Čazmatrans, Brioni Pula, APP Požega, Promet Makarska ili Samoborček možda nemaju jednako detaljno istaknute informacije, na njih se primjenjuju ista pravila. To znači da bez obzira s kim putujete na relacijama duljim od 250 kilometara, imate jednaku razinu zaštite.