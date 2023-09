Školski kalkulatori: Rebell 2080 kao best buy za tehnički pribor

Počinje nova školska godina pa je dobar trenutak da se osvrnemo na jednu vrstu uređaja na čije korištenje učitelji neće upozoravati školarce, a to su jasno - školski ili tehnički kalkulatori. Ovi kompleksniji kalkulatori za kompleksnije jednadžbe i kao pomoć u zadacima najviše se koriste u srednjoj školi, a sposobni su za cijeli niz funkcija. Odlična je stvar da su im baterije većinom dugotrajne pa ih učenici znaju koristiti i godinama, a neki modeli imaju i solarnu ćeliju pa tako imaju i dodatni izvor napajanja.

Kalkulator Rebell SC 2080S u online trgovini Narodnih novina zahvaljujući popustu od 30 posto može se nabaviti već za 14,70 eura Foto: Danijel Lijović

Svojevrsni zlatni standard tehničkih kalkulatora drži pouzdana kompanija Casio, ali već više godina na hrvatskom se tržištu mogu naći i kvalitetni alternativni uređaji koji znaju biti i povoljniji, a jedan od njih je kalkulator Rebell SC 2080S koji se u online trgovini Narodnih novina zahvaljujući popustu od 30 posto može nabaviti već za 14,70 eura.

Za našu rubriku Barkod testirali smo ovaj uređaj i malo se prisjetili zadataka iz srednje škole i onih beskrajnih brojeva i formula. Doduše, iz škole više pamtim one plave algoritamske tablice, nego kalkulatore, ali bilo mi je zabavno poigrati se ovim uređajem. Uglavnom, morao sam angažirati pomoć nećakinja da me provedu kroz one silne funkcije korijene, stupnjeve, sinuse, kosinuse i one čudne brojeve koje sam već i zaboravio...

Kalkulator Rebell 2080 nalazi se na listi dopuštenih tipova džepnih računala na ispitima iz matematike, fizike i kemije na državnoj maturi. A učenici ga koriste i u svakodnevnoj nastavi. Izrada i dizajn su tipični za ovakvu vrstu uređaja, tipke su plastične, ovaj model ima i solarno napajanje. Plastična kutijica u kojoj se kalkulator nalazi malo je na lošem glasu jer je učenici nekada koriste za ubaciti poneki papirić, šalabahter, ili čak izvade kalkulator iz te plastične futrole i tu stave mobitel. Zato na nacionalnim ispitima učenicima uzimaju to kućište, a na maturi popisuju koju vrstu kalkulatora imate. A kažu mi da u nekim situacijama tehnički kalkulatori i nisu dopušteni jer imaju previše funkcija dok neki zadaci zahtijevaju da učenik samostalno prođe kroz cijeli proces rješavanja zadatka.

Da učenici ne bi u plastičnim futrolama skrivali šalabahtere, na nacionalnim ispitima uzimaju im to kućište, a na maturi popisuju koju vrstu kalkulatora imate Foto: Danijel Lijović

Rebell 2080 ima 417 integriranih funkcija, ex, TT, In, 1/x, yx, x2,y , %, n!; 9 nezavisnih memorija, trigonometrijske i hiperbolične funkcije, polarne i pravokutne koordinate, kalkulacije s razlomcima, permutacije, kombinacijsku logiku, statistiku s jednom ili dvije varijable te tablicu funkcija. Dakle, jasno je da učenici više onda koriste takav kalkulator nego mobitel. Jednostavno ima puno više opcija, a jasno učenici niti ne smiju držati mobitel na klupi kada imaju test, kao niti na maturi. Također, velika prednost u odnosu na kalkulatore na mobitelima je što se ovdje možete i vratiti korak unazad i provjeriti radnju u jednadžbi i promijeniti nešto po potrebi, dok bi na nekom klasičnom predinstaliranom kalkulatoru na mobitelu to sve odmah izgubili. Na zaslonu se vidi red za unos ulaznih podataka, red s rezultatom te indikatori. Rebell SC 2080 može na svom zaslonu odjednom prikazati čak 99 znakova. Polje za unos podataka počinje na lijevoj strani, a indikatori će vas upozoriti ako se bližite punom kapacitetu prostora za unos znakova.

Rezultati se prikazuju čak na 10 znamenki, uključujući decimalne brojeve, negativne znamenke, prikaz 10x kao i dvoznamenkaste pozitivne ili negativne eksponente. Postoje dva režima prikazivanja podataka - znanstveni prikaz rezultata (s više detalja) i matematički (standardni simboli). S obzirom na to da se može puno znakova unositi na ekran korisno je što se uz pomoć kursorskih tipki možete pomicati po redovima i unutar već unesenih jednadžbi.

Baterija se čuva tako da ako kalkulator ne koristite cca 10 minuta, on će se automatski isključiti. Pritiskom na tipku za uključivanje ponovno će se aktivirati prethodna radnja, a postavke i sadržaj memorije ostaju sačuvani. Ako vam se dogodi neka neočekivana greška tijekom korištenja kalkulator možete resetirati, što će izbrisati memoriju. Pritisnite tipku [2ND] i [9] pa će vam se na zaslonu prikazati pitanje da li stvarno želite resetirati memoriju. Opcija [3] briše memoriju i postavlja kalkulator na tvorničke postavke. Za brisanje svih promjenjivih, statističkih podataka, rezultata, prethodnih postavki i sadržaja memorije potvrdite opciju pritiskom na tipku [=]. Ukidanje radnje resetiranja bez brisanja vrijednosti možete učiniti pritiskom na tipku [AC]. Ako ni ovaj postupak ne pomogne, predmet s oštrom špicom umetnite u otvor sa zadnje strane kalkulatora radi ručnog restarta kalkulatora.

Tehnički kalkulatori imaju puno više opcija nego mobiteli, a jasno je i da učenici ne smiju držati mobitel na klupi kada imaju test, kao ni na maturi Foto: Danijel Lijović

Evo i nekih primjera indikatora, odnosno informacijskih kratica na ekranu:

S (u tamnoj pozadini): Druga funkcija tipke – nakon pritiska na tipku 2nd

A (u tamnoj pozadini): Alfabetska notacija (A ~ D, M, X ~ Y) je aktivirana.

M: U memoriji je pohranjen broj.

STO: Mod pohranjivanja varijabli je aktiviran

RCL: Mod pronalaženja varijabli je aktiviran

STAT: Mod statističkih izračuna je aktiviran

CMPLX: Mod izračuna s kompleksnim brojevima

MAT: Mod izračuna s matricama

VCT: Mod izračuna s vektorima

Math: Matematički zapis je aktiviran

DRG: Kutne jedinice

FIX: Broj decimalnih mjesta fiksno je određen

SCI: Znanstveni zapis je aktiviran

Disp: Prikazana vrijednost je međurezultat izvođene višestupanjske funkcije

COMP: Ovaj mod je prikladan za osnovne izračune uključujući znanstvene izračune

CMPLX: Izračuni s kompleksnim brojevima

STAT: Izvođenje regresnih i statističkih izračuna jedne i dvije varijable

BASE-N: Izračuni u različitim brojevnim sustavima (binarni, oktalni, decimalni, heksadecimalni)

EQN: Rješavanje sustava linearnih jednadžbi s dvije ili tri nepoznanice

MATRIX: Izračuni s matricama

TABLE: Ovaj mod prikazuje definirane funkcije u obliku tablice

VECTOR: Izračuni s vektorima.

Primjer postavke moda "STAT": pritisnite [MODE/SET UP] i nakon toga tipku [3]

Foto: Danijel Lijović

U slučaju da ste unijeli nelogičnu ili neprovedivu matematičku operaciju pojavit će se pokazivač greške (Error). Ta funkcija će vam omogućiti da vidite gdje je greška pa koristeći kursorske tipke možete je popraviti i ponoviti izračun. Razlomci se prikazuju u linearnom modu na sljedeći način:

5˩12 je prikaz za unos razlomka 5/12

2˩5˩12 je prikaz za unos razlomka 2 5/12

Za unošenje mješovitih razlomaka pritisnite [a b/c] i unesite cijeli dio razlomka, brojnike i zatim nazivnike. Ako se u matematičkim operacijama koriste razlomci i decimalni brojevi tada se računa s decimalnim brojevima. Uglavnom, Rebell 2080 ima i više funkcija nego što učenici trebaju. Nećakinja mi otkriva da je kroz cijelu srednju školu vjerojatno koristila tek oko 50 posto mogućnosti školskog kalkulatora.