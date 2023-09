Digitalna bilježnica koja imitira papir dobar je ulov za ljubitelje pisanja po papiru

Volite li pisati po dobrom, starom papiru, životni vam je prostor zacijelo pun djelomično ispisanih listova, većih i manjih. Ako ste, pak, poklonik ekrana, vjerojatno u svakoj utičnici spreman čeka neki kabel. Ja sam zapela negdje u sredini. Divim se svakom novom zaslonu dobre rezolucije, veseli me kad olovkom mogu pisati po ekranu. A, opet, ne mogu se odlijepiti od papira. Volim taj hrapavi osjećaj, onaj kojeg pruža olovka kada klizi po papiru. Ne čudi stoga da me reMarkable 2 dobio na prvu. Skuplji od tableta usporedivih dimenzijama i (nekim) funkcijama, cijenom od 349 eura odbit će dosta zainteresiranih.

reMarkable izgleda odlično, rubova poravnatih s ekranom, sa samo jednom fizičkom tipkom, onom za aktiviranje, i samo jednim utorom – za punjenje Foto: Sandra Mikulčić

Tko se ipak odluči investirati toliko u ovu digitalnu bilježnicu, naći će više prednosti nego nedostataka. Prije svega, reMarkable izgleda odlično, rubova poravnatih s ekranom, sa samo jednom fizičkom tipkom, onom za aktiviranje, i samo jednim utorom – za punjenje. A puniti ga treba toliko rijetko da zaboravim gdje sam ostavila kabel zadnji put kad se litij-ionska baterija od 3000 mAh ispraznila. Kad ga dosta koristim, baterija traje oko dva tjedna. Kad ga malo zanemarim, moj reMarkable bez punjenja može i tri mjeseca. Tanak i lagan, reMarkable stane u svaku torbu ili ruksak (dobro, ne bas u večernju…). Najtanji tablet u svijetu debljine je samo 4,7 milimetara. Dimenzija je 187 x 246 mm. Sam ekran dijagonale je 26 centimetara. Teži svega 403,5 grama. Kako moj posao podrazumijeva česta putovanja i jurnjave po aerodromima, u reMarkableu sam pronašla odličnog poslovnog partnera.

Bilježnica je to koju ćete teško popuniti, prostora ima u izobilju (1 GB + 8 GB), a sve svoje zapise i ideje možete po mapama lako spremiti, pa jednako lako i pronaći. Jednom napisano naknadno možete dopunjavati i prepravljati. Dijelove napisanog teksta možete selektirati i ubacivati na neko drugo mjesto. Tekst možete obogatiti crtežima, skicama. Da, po ovim digitalnim stranicama možete i crtati – različitim tipovima olovke, kista ili pera, različite debljine crta, po stranicama različitih uzoraka ili potpuno bijelim. Osjećaj je jako blizu pravom osjećaju pisanja po papiru – i zahvaljujući posebnom ekranu i zato što je reMarkable tako tanak pa ruka prirodno leži na njemu. Ono što napišete rukopisom možete konvertirati u tipkani tekst (uređaj podržava 33 svjetska jezika), ili možete pisati preko digitalne tipkovnice.

Najtanji tablet u svijetu debljine je samo 4,7 milimetara. Dimenzija je 187 x 246 mm. Sam ekran dijagonale je 26 centimetara. Teži svega 403,5 grama Foto: Sandra Mikulčić

Tekst možete spajanjem na Wi-Fi poslati mailom, sebi ili nekome drugome – što je sjajno jer ne trebate prepisivati napisano, kao što je nužno kada želite nekome poslati tekst rukom napisan na papiru - ali na reMarkable ne možete primiti mail. Ideja je raditi bez ometanja, a mailovi koji neprestano pristižu itekako ometaju. Ovdje nema mailova, nema oglasa koji iskaču po ekranu, nema notifikacija s društvenih mreža. Također, mišljenja sam da za vizualizaciju neke ideje nema boljeg od papira, a upravo mi na papir i nove ideje najlakše pristižu. Odnosno, na ovu zamjenu za papir. Možete se fokusirati na ono što je u tom trenutku najbitnije.

Treba li vam u radu na reMarkable uređaju neki dokument iz vanjskog izvora, bilo da je to tekst, PDF ili PowerPoint prezentacija, preko aplikacije ga možete ubaciti u svoju digitalnu bilježnicu. Tako se na reMarkable uređaju možete, primjerice, i potpisati na neki dokument ili po njemu ispisati svoje bilješke. Meni iznimno bitno, reMarkable je i zamjena za klasični rokovnik, bez kojega ne mogu pohvatati sve obaveze. No, ne moram ga nositi sa sobom (kad znam da ga neću trebati kako bih na njemu pisala) jer ga je dovoljno povezati s aplikacijom na mobitelu i tamo će biti ažurirani svi dokumenti i svi zapisi iz digitalnog rokovnika (uz Connect pretplatu od 2,99 eura mjesečno, uz koju ide i neograničeni prostor za pohranu u cloudu).

S vremenom se vrh olovke istupi pa ga valja zamijeniti kako bi linija koju vučete i dalje bila tanka. Osjetljiva je na pritisak Foto: Sandra Mikulčić

Bez pretplate, u cloudu se čuvaju i u aplikaciji ažuriraju samo dokumenti koji su u zadnjih 50 dana korišteni i online sinkronizirani. Preko te aplikacije na pametnom telefonu također mogu u hodu upisati nove sastanke u rokovnik, mogu u dokumente dodati nove ideje i kad nemam svoj reMarkable sa sobom. Manu sam mu našla u ekranu nedovoljno osjetljivom na 'listanje', odnosno prelaženje s jedne stranice na drugu te otvaranje novih stranica, što se sve radilo klizanjem prstom po desnom rubu ekrana. No, to je nedavno popravljeno pa se na potez prstom po ekranu s desne strane pojavi mali plus preko kojega se dodaju stranice. Zapne li, pak, na listanju stranica, valja se vratiti na pregled stranica u vidu ikona na ekranu pa tamo odabrati onu koju trebate. Materijale na ovoj digitalnoj bilježnici možete čitati i na suncu jer je ekran neosjetljiv na sunce, ne stvara se odsjaj.

Olovka kojom se po uređaju piše i crta prodaje se zasebno po cijeni od 79 eura. S vremenom se njezin vrh istupi pa ga valja zamijeniti kako bi linija koju vučete i dalje bila tanka. Osjetljiva je na pritisak, pa pritisnete li jače ili slabije određujete hoćete li povući deblju ili tanju liniju. U mojem slučaju, vrh olovke trebalo je mijenjati nakon nekih sedam mjeseci intenzivnog rada. Kod skuplje olovke (129 eura) njezin gornji dio služi kao gumica, iako brisati napisano možete i direktno preko ekrana. Olovka se magnetski drži uređaja, kako se ne bi zagubila.

Osjećaj je jako blizu pravom osjećaju pisanja po papiru – i zahvaljujući posebnom ekranu i zato što je reMarkable tako tanak pa ruka prirodno leži na njemu Foto: Sandra Mikulčić

Prednosti digitalne bilježnice reMarkable – koju je norveška tvrtka razvijala šest godina, odnosno toliko su razvijali tehnologiju ekrana koji imitira papir - uvelike nadmašuju ovaj jedan uočeni nedostatak. Čak i stavimo li na stranu sklonost prema osjećaju pisanja po papiru, sklonost prema lijepim gadgetima, zamislite samo bez koliko se bilježnica na fakultet može uputiti student pred kojim je dan pun predavanja! ReMarkable svakako zaslužuje palac gore. Koristim ga duže od godinu dana bez ikakvih problema; besprijekorno funkcionira i digitalna bilježnica i olovka s ugrađenom gumicom. Uz ranije ponuđene zaštitne futrole za reMarkable, odnedavno je u ponudi i ona koja ima i fizičku tipkovnicu. Zgodno. Nova Type Folio tastatura za reMarkable stoji 199 eura.