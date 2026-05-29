Ovo morate znati na paklenim vrućinama: Imamo sedam stručnih savjeta za najbolju zaštitu guma i tijekom visokih temperatura

Vreli kolnici, visoke temperature, manjak hladovine na parkiralištima i duža putovanja s dodatno opterećenim automobilom vrše ogroman pritisak na gume vozila. Sve to utječe na performanse i vijek trajanja pneumatika, upozoravaju iz Vulkala. Na jedno su mjesto sabrali najvažnije savjete za što bolju brigu o pneumaticima u toplijem dijelu godine. Gume, naime, kao jedine dodirne točke vozila s podlogom, prije većeg putovanja zaslužuju da na njih posebno obratite pažnju.

1. Obavezno provjerite tlak

Temperatura zraka uvelike utječe na tlak u gumama, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. Tlak u gumama raste s porastom temperature. Svakih 10 °C podiže tlak u gumama za 0,07 do 0,14 bara. Promjena od 30 °C može povećati tlak i do 0,4 bara, što utječe na sigurnost, potrošnju goriva i trošenje guma. Tlak u gumama ljeti ne podešavajte na maksimalno dozvoljenu vrijednost. Uvijek ga držite nešto niže, radi sigurnosti. Krećete li na obiteljsko putovanje i uz veći broj putnika prevozite podosta prtljage, tlak u gumama trebao bi biti viši i prilagođen masi natovarenog vozila. Visinu tlaka regulirajte prema osovinskom opterećenju, sukladno dimenziji kotača. Tablica s preporučenim vrijednostima najčešće se nalazi u korisničkom priručniku vozila, na poklopcu spremnika za gorivo ili okviru vrata. Previsok tlak, osobito u vrućim danima i pri većem opterećenju te dužim putovanjima, povećava rizik od deformacije, bržeg trošenja pa čak i pucanja gume, osobito prilikom prelaska preko neravnina, kamenčića, pri održavanju brzine, kočenju i skretanju na vrućem kolniku. Optimalan tlak omogućit će bolju upravljivost i kočenje, smanjiti potrošnju goriva i spriječiti (na)puknuće pneumatika. Tlak se provjerava nakon što vozilo stoji najmanje dva sata, nikako neposredno nakon vožnje.

2. Pripazite na dubinu profila

Ako vas na putovanju iznenadi ljetni pljusak ili se vremenski uvjeti pogoršaju, važno je zadržati kontrolu nad vozilom, spriječiti mogućnost aquaplaninga i proklizavanja. Za to će se pobrinuti gume čija dubina utora nije manja od 1,6 milimetara. Prije dužeg boravka na cesti, prekontrolirajte svaki pneumatik po cijeloj površini, obratite pozornost na stanje i dubinu žljebova. Ako primijetite da je pneumatik kritično istrošen, zamijenite ga što prije.

3. Pregledajte gazni sloj

Uz dubinu žljebova, treba provjeriti stanje gaznog sloja i bočnica. Ako primijetite ispupčenje, ogrebotinu, posjekotinu, strano tijelo u gumi…, posjetite vulkanizera. Oštećen pneumatik može ozbiljno naštetiti vašoj sigurnosti i sigurnosti vaših suputnika.

4. Uočite neravnomjerno habanje

Neujednačeno trošenje guma sugerira na disbalans ovjesa. Ako je guma na jednom djelu istrošenija nego na drugom, prvenstveno na rubovima ili u sredini, trebalo bi napraviti geometriju kotača. Ona čuva i gumu i komponente ovjesa, usklađuje raspodjelu težine i prijenosa, produžuje vijek trajanja pneumatika i vraća volan u vaše ruke.

5. Provjerite dodatnu opremu

Provjerite imate li u autu svu potrebnu opremu. Novija vozila u standardnoj opremi nemaju ni rezervni kotač, ni alat za izmjenu gume. Nabavite ga prije odlaska na putovanje. Ako ga imate, provjerite stanje rezervnog pneumatika i razinu tlaka. Umjesto rezervnog kotača možete koristiti i pribor za brzi popravak gume, no prije toga provjerite njegov rok trajanja, je li već korišten i je li još uvijek upotrebljiv. Rezervni kotač je, smatramo, bolja opcija.

6. Ne zaboravite gume na prikolici

Prikolice mnogi koriste tek sezonski, od ljeta do ljeta. Dugo stajanje, loše održavanje i neredovit servis utječu na strukturu gume. Ona će lakše i brže puknuti pri novom opterećenju. Pregledajte stanje guma na prikolici, razinu tlaka u njima, ispravnost osovine i ležaja.

7. Ne vozite ljeti na zimskim gumama

Zimske su gume performansama i mekšom smjesom prilagođene vožnji u zimskim uvjetima, niskim temperaturama i hladnim kolnicima. Na vozilu bi se tijekom vrućih ljetnih mjeseci brzo istrošile, a njihove lamele uništile. Izgubile bi svojstvo prianjanja, pogotovo pri većim brzinama, što bi znatno produžilo zaustavni put vozila. Zimske gume imaju i veći otpor kotrljanja pa će pri većim kilometražama povećati potrošnju goriva te buku u kabini. Stoga ljeti vozite na ljetnim pneumaticima.