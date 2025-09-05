Rast prodaje automobila, vode Škoda i Volkswagen

U Hrvatskoj je u prvih osam mjeseci ove godine prodano 51.098 novih putničkih vozila, što je 7,2 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je samo u kolovozu prodano 3.645 novih vozila, uz rast od 10,6 posto, podaci su Promocije plus objavljeni u četvrtak. Najviše novih vozila od siječnja do kraja kolovoza prodala je Škoda, njih 6.855, tako da taj proizvođač drži 13,4 posto hrvatskog tržišta. Na drugom je mjestu Volkswagen sa 6.004 prodanih vozila i udjelom u ukupnoj prodaji od 11,75 posto.

Treći je Opel s 4.687 prodanih novih auta i udjelom od 9,2 posto, a slijedi Renault s 4.417 prodanih vozila i udjelom od 8,6 posto. Peto mjesto drži Suzuki koji je prodao 3.280 novih vozila pa drži udjel u ukupnoj prodaji od 6,4 posto. Opel Corsa s prodajom od 229 jedinica bio je najprodavaniji model u kolovozu. Na drugom je mjestu Škoda Octavia kojih je prodano 169, a treća je Suzuki Vitara koju je odabralo 139 kupaca. Opel Mokku odabrao je tek jedan kupac manje, dok je na petom mjestu najprodavanijih modela u kolovozu Renault Captur s 95 prodanih jedinica. U osmom mjesecu prodan je i jedan Ferrari, ali i dosta vozila s kojima se hrvatsko tržište tek upoznaje. Prodano je tako 38 Omoda, 16 Jaecooa, 26 vozila prodao je nešto poznatiji BYD, a 53 još poznatiji Geely.

Gotovo polovica svih prodanih novih vozila bili su "benzinci". Tako je od početka siječnja do kraja kolovoza prodano 25.265 vozila, ili 49,4 posto, na benzinski pogon, kao i 18.172 vozila na hibridni (35,6 posto). Dizel je bila najbolja inačica za 6.103 kupca, odnosno 11,9 posto, a plin za njih 975 ili 1,9 posto. Potpuno električni pogon bio je najbolji izbor za 583 kupaca, što je 1,1 posto u odnosu na ukupnu prodaju.