Nema više besplatnog prolaza: EU zemlja uskoro uvodi vinjete, evo tko će plaćati najviše

Tri belgijske regije, Flandrija, Valonija i Bruxelles, dogovorile su se oko uvođenja digitalne vinjete koja će obuhvatiti sva vozila do 3,5 tone. Novi sustav izravno će utjecati i na vozače iz inozemstva, uključujući turiste i tranzitne putnike, dok će domaći vozači s dokazom dužeg boravka u zemlji biti oslobođeni plaćanja, piše Fenix.

Do sada su autoceste i brze ceste u Belgiji bile besplatne za osobne automobile, no sada će svi sudionici u prometu morati pridonijeti održavanju i obnovi infrastrukture. Digitalna vinjeta bit će vezana uz registarsku oznaku vozila i kupovat će se online ili na benzinskim crpkama, dok klasične naljepnice na vjetrobranu odlaze u povijest. Kontrolu će provoditi fiksne kamere s prepoznavanjem pločica i mobilne policijske ophodnje, a vožnja bez vinjete kažnjavat će se početnom novčanom kaznom od 70 eura.

Cijena vinjete bit će varijabilna i ovisit će o ekološkoj klasi vozila te duljini korištenja. Električni automobili platit će najmanje, dok će najstarija i vozila koja najviše zagađuju plaćati najviše. Za jednodnevnu vinjetu iznos će biti od 8,10 do 11,25 eura, dok će godišnja vinjeta za vozila Euro 0–3 koštati 125 eura.

Regionalne vlasti planiraju prilagoditi domaći porezni sustav kako uvođenje vinjeta ne bi dodatno opteretilo belgijske vozače. No slična mjera u Njemačkoj 2019. završila je osporavanjem pred Europskim sudom pravde jer bi oslobađanje domaćih vozača od plaćanja predstavljalo diskriminaciju stranih. Konačna odluka o usklađenosti belgijskog modela s europskim zakonodavstvom očekuje se nakon službenog očitovanja Bruxellesa.