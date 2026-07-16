Nije vam radila ova funkcija na WhatsAppu? Provjerite ponovno, od sada je ponovno dostupna

Korisnici WhatsAppa u Europskoj uniji ponovno mogu koristiti ChatGPT izravno unutar aplikacije, nakon što je Europska unija izvršila pritisak na Metu, kompaniju koja stoji iza popularne platforme za dopisivanje. Kako piše BajtBox, do problema je došlo kada je Meta ograničila pristup konkurentskim AI asistentima na WhatsAppu, dok je vlastiti alat Meta AI ostao dostupan korisnicima. Europski regulatori ocijenili su da bi takav potez mogao narušiti tržišnu ravnopravnost i ograničiti izbor korisnika.

Nakon intervencije EU-a, ChatGPT je ponovno dostupan i korisnici sada mogu komunicirati s AI asistentom direktno iz WhatsAppa, bez potrebe za instalacijom dodatne aplikacije. Pristup se ostvaruje putem verificiranog kontakta 1-800-CHATGPT, a razgovor se odvija kao s bilo kojim drugim kontaktom.

Integracija ChatGPT-a omogućava korisnicima postavljanje pitanja, pomoć pri pisanju tekstova, prevođenje sadržaja, dobivanje objašnjenja o raznim temama te korištenje umjetne inteligencije za svakodnevne zadatke. Povratak asistenta na WhatsApp naglašava važnost regulatorne kontrole nad velikim digitalnim platformama, koje imaju milijarde korisnika i čije odluke direktno utječu na dostupnost novih tehnologija.

Ovaj potez dodatno pojačava konkurenciju na tržištu umjetne inteligencije, gdje se velike kompanije poput OpenAI-ja, Mete i Googlea natječu za što veći broj korisnika, dok EU nastavlja uvoditi stroža pravila kako bi spriječila favoriziranje vlastitih proizvoda na štetu konkurencije.