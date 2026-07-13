Impresivan hibridni SUV: Mnoštvo opreme, gotovo premium interijer i primamljiva cijena

Čak i ako vas automobili ni najmanje ne zanimaju, malo je vjerojatno da niste čuli za Omodu i Jaecoo. Lani pristigli dvojac kineskog giganta Chery među najzanimljivijim su novim kineskim automobilskim brendovima na hrvatskom tržištu, a zasad nude dva (Omoda), odnosno tri modela (Jaecoo). Svi su, dakako, moderni SUV-ovi s minimalističkim interijerima i naprednim hibridnim ili plug-in hibridnim pogonskim sklopovima, a “ulazni” model, koji smo nedavno testirali, jest Omoda 5. Saznali smo što sve hibridna SHS-H varijanta s bogatijom razinom opreme Prime nudi za vrlo razumnih 26.690 eura. Prepoznatljiv dizajn svakako je jedna od većih prednosti nešto manje od 4,5 metara dugačke Omode 5. Naročito sprijeda, gdje vizualno privlačnu cjelinu čine velika “dijamantna” maska hladnjaka, tanka dnevna svjetla i ispod njih u kuteve odbojnika razvučene jedinice prednjih LED svjetala. Jednako je zanimljiv i bok automobila skladnih proporcija, unatoč naizgled malim, ali zapravo sasvim adekvatno velikim 18-inčnim aluminijskim kotačima, dok je stražnji dio, iako dobro uklopljen, ipak najmanje upadljiv dio cjelokupnog dizajna. Pretežno bijele i sive boje karoserije sa ili bez crnog krova, stoje između 500 i 875 eura, dok je Passion crvena testiranog primjerka jedina besplatna.

U fizičkim tipkama oskudnom interijeru ističu se dva velika, 12,3-inčna digitalna zaslona, jedan za vozačeve instrumente i drugi za infotainment, kao i potpuna oprema Prime koja, među ostalim, obuhvaća kožom presvučena sjedala s grijanjem, ventiliranjem i električnim podešavanjem sprijeda, grijani upravljač, automatsku dvozonsku klimu, Sony audio sustav s osam zvučnika, adaptivni tempomat, prednje i stražnje parkirne senzore s kamerama za pogled od 360 stupnjeva, krovni otvor i još dosta toga. Sve navedeno stvara otmjen, gotovo premium ambijent kojem pridonosi i prilično dojmljiva kvaliteta izrade odabranih materijala, a na dodir dobro djeluje i spomenuta umjetna koža na sjedalima. Zaslon instrumenata je pregledan i nudi dva različita prikaza uz nekoliko lako dostupnih izbornika, a jednostavan je za snalaženje i onaj središnji, premda nismo ljubitelji današnjeg trenda integracije kontrola klime u infotainment, jer često zahtijeva skretanje pažnje s ceste. Dodirni zaslon je responzivan i softver logičan, no ipak smo najčešće koristili opciju bežičnog Apple CarPlay sučelja (serijski je i Android Auto).

Impresivan hibridni SUV: Mnoštvo opreme, gotovo premium interijer i vrlo primamljiva cijena

Prednja sjedala su udobna i pristojno podupiru u zavojima, no čak i u najnižem položaju previsoko su postavljena, pa će vozači viši od 190 cm glavom dodirivati strop. Prostranost straga zapravo je vrlo dobra s obzirom na kompaktne vanjske dimenzije, a iza električno pokretanih vrata prtljažnika na raspolaganju je adekvatnih 300 litara.

SHS-H hibridni sustav čine 1,5-litreni turbobenzinski motor, dva elektromotora i baterija od 1,83 kWh, a snaga sustava od 204 KS (i 275 Nm) prenosi se automatskim DHT mjenjačem. Sustav funkcionira tako da pri nižim brzinama Omodu 5 pokreće isključivo na struju, pri srednjima radi kao serijski hibrid (pri čemu benzinac pokreće generator), a pri višima kao paralelni hibrid, pa i turbomotor direktno pokreće prednje kotače. Vožnja je stoga uglavnom vrlo uglađena i tiha, a općenito vrlo skladna kalibracija sustava znači da je uključivanje i sudjelovanje benzinskog motora najčešće jedva primjetno. Snage je više nego dovoljno za uvjerljiva ubrzanja (0-100 km/h za 7,9 sekundi) i pretjecanja na otvorenoj cesti, a iako bi odziv sustava katkad mogao biti brži, čak i pod “punim gasom” četiricilindraš ne postaje nametljivo glasan. Osim toga, uz naš testirani kombinirani prosjek od 6,7 l/100 km, SHS-H je i pristojno štedljiv. Vozne osobine su prosječne. Lagani servoupravljač dobrodošao je u gradskim uvjetima, no na otvorenoj cesti nije naročito precizan. Neovisno o tome, teško je pobjeći od činjenice da u bogato opremljenom Prime izdanju i uz vrlo dobar hibridni sustav, Omoda 5 nudi zaista puno za uloženih 26.690 eura, pa ne čudi što ovaj i druge modele dvojca Omoda i Jaecoo u obzir uzima sve više hrvatskih kupaca.