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NOVA PRAVILA NA CESTAMA

EU od danas uvodi obveznu tehnologiju koja spašava živote, evo što se sve mijenja za vozače

Popodnevne gužve na zagrebačkim prometnicama
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
07.07.2026.
u 09:24

U središtu promjena nalazi se sustav za automatsko upozoravanje pri naglom kočenju. Riječ je o tehnologiji koja već postoji u mnogim novijim vozilima, ali je od danas obvezna za sva nova vozila obuhvaćena regulativom.

Europska unija od danas, 7. srpnja 2026., dodatno pooštrava sigurnosne standarde u prometu s ciljem smanjenja broja naleta straga, jedne od najčešćih vrsta prometnih nesreća. Nova pravila odnose se na sve nove osobne automobile i kamione koji se prvi put stavljaju na tržište, navodi HAK.

U središtu promjena nalazi se sustav za automatsko upozoravanje pri naglom kočenju. Riječ je o tehnologiji koja već postoji u mnogim novijim vozilima, ali je od danas obvezna za sva nova vozila obuhvaćena regulativom. Kada vozač snažno zakoči ili kada se aktivira sustav protiv blokiranja kotača, kočiona svjetla počinju treperiti kako bi dodatno upozorila vozače iza. Ako sustav procijeni da je situacija posebno kritična, automatski uključuje sva četiri pokazivača smjera kako bi se jasno signalizirala opasnost.

Tehnologija radi potpuno automatski. Senzori prate brzinu i intenzitet kočenja te u djeliću sekunde procjenjuju radi li se o izvanrednoj situaciji. Upravo taj mali vremenski dobitak može biti presudan – dovoljan da vozač iza reagira i izbjegne sudar ili barem ublaži njegove posljedice. Aktivaciju sustava prati i zvučni signal, isti onaj koji se čuje kada vozač ručno uključi sva četiri pokazivača smjera.

Nova regulativa donosi i dodatni sigurnosni sloj – sustav za praćenje pažnje vozača, poznat kao Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). Taj sustav koristi kamere i senzore za praćenje položaja glave i pogleda vozača. Ako detektira znakove umora ili distrakcije, primjerice kada vozač dulje vrijeme ne gleda cestu, uslijedit će vizualno i zvučno upozorenje. Europski regulatori procjenjuju da bi kombinacija ovih sustava mogla smanjiti broj smrtonosnih prometnih nesreća za 10 do 30 posto. Iako rade u pozadini i ne zahtijevaju aktivnu intervenciju vozača, njihov bi učinak u stvarnim situacijama mogao biti značajan, posebno na prometnim cestama gdje djelići sekunde često odlučuju ishod nesreće.

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Popodnevne gužve na zagrebačkim prometnicama
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Ključne riječi
promet Europska unija

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