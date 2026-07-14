EBRO stiže u Hrvatsku i Sloveniju: AUTO HRVATSKA postaje službeni uvoznik i distributer marke EBRO za Hrvatsku i Sloveniju

Potpisivanjem strateškog ugovora između grupacija EBRO MOTORS GROUP i Auto Hrvatske o ulasku marke na hrvatsko tržište, a potom i na slovensko, EBRO ostvaruje novu važnu prekretnicu u svojoj međunarodnoj strategiji razvoja i dodatno učvršćuje prisutnost na europskom tržištu. Ugovor je danas potpisan u tvornici EBRO u Barceloni, a potpisali su ga Rafael Ruiz, predsjednik EBRO MOTORS GROUP, Pedro Calef, glavni izvršni direktor EBRO MOTORS-a, Xu Jiangsheng, član uprave EBRO, te Alen Vuksan-Ćusa, Glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska i Goran Banđen, direktor društva Auto Hrvatska Importer.

Foto: Auto Hrvatska

„Partnerstvo s markom EBRO za nas predstavlja važan iskorak u daljnjem razvoju poslovanja Auto Hrvatske i potvrdu naše pozicije jednog od vodećih automobilskih partnera u Hrvatskoj. Riječ je o brendu koji uspješno spaja europsku proizvodnju, suvremenu tehnologiju i konkurentnu tržišnu ponudu. Vjerujemo da hrvatski i slovenski kupci prepoznaju takvu kombinaciju vrijednosti te smo uvjereni da ćemo, oslanjajući se na naše iskustvo, stručnost i razvijenu prodajno-servisnu mrežu, uspješno izgraditi poziciju marke EBRO na hrvatskom i slovenskom tržištu“ , kazao je Alen Vuksan-Ćusa, glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska.



Partnerstvo koje spaja europsku viziju razvoja i dugogodišnje iskustvo u automobilskoj industriji

Ulazak na hrvatsko tržište, a potom i na slovensko, nastavak je uspješnog modela međunarodnog razvoja koji je EBRO već proveo u Portugalu i Bugarskoj. Ključ EBRO-ova uspješnog širenja u Europi leži u suradnji s partnerima koji iza sebe imaju bogato i dugogodišnje iskustvo u automobilskoj industriji, snažnu tržišnu prisutnost i dugoročan odnos povjerenja s kupcima.

„Naš ulazak na hrvatsko i slovensko tržište predstavlja još jednu važnu prekretnicu u međunarodnoj strategiji razvoja marke EBRO te dodatno jača našu prisutnost diljem Europe. Predani smo rastu uz snažne lokalne partnere koji odlično poznaju svoja tržišta i mogu pružiti vrhunsku razinu usluge kupcima, istovremeno podupirući dugoročni razvoj našeg brenda. Ovaj ugovor dodatno osnažuje naš industrijski projekt u Barceloni, gdje će se proizvoditi sva vozila namijenjena hrvatskom i slovenskom tržištu. Svako novo europsko tržište na koje ulazimo doprinosi rastu aktivnosti tvornice EBRO, otvara nove prilike za naš ekosustav dobavljača i potvrđuje da je moguće graditi španjolski automobilski brend s istinskim europskim ambicijama.“, izjavio je Ruiz.

Foto: Auto Hrvatska

Prema ugovoru, Auto Hrvatska postaje službeni uvoznik i distributer marke EBRO za Hrvatsku i Sloveniju te ovlaštena za sve aktivnosti vezane uz uvoz, distribuciju, prodaju i postprodajnu podršku na hrvatskom i slovenskom tržištu. Dvije kompanije zajednički će formirati specijalizirane timove kako bi osigurale uspješno lansiranje marke i dugoročni razvoj poslovanja.

Dolazak na hrvatsko i slovensko tržište dio je EBRO-ove strategije daljnjeg širenja u Europi kroz održiv i promišljen pristup, s posebnim fokusom na tržišta s velikim potencijalom rasta. Nakon uspješnog ulaska u Portugal i Bugarsku, Hrvatska i Slovenija predstavljaju još jedan važan korak u izgradnji snažne europske prisutnosti temeljene na iskusnim lokalnim partnerima, širokoj tržišnoj pokrivenosti i dugoročnoj predanosti kupcima.

Foto: Auto Hrvatska



Auto Hrvatska - tržišni lider u prodaji i održavanju vozila

Auto Hrvatska je najdugovječnija kompanija u autoindustriji na ovim prostorima s gotovo 75 godina tradicije i jedna od vodećih kompanija u prodaji i održavanju osobnih i gospodarskih vozila. S više od 800 zaposlenika Poslovna grupa posluje kroz 12 trgovačkih društava na 33 lokacije u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji. Auto Hrvatska zastupa nekoliko automobilskih marki koje se nalaze među deset najprodavanijih proizvođača u Hrvatskoj, što potvrđuje njezino bogato iskustvo, snažnu tržišnu poziciju i razvijenu mrežu korisničke podrške.

U prvoj fazi razvoja marka EBRO bit će zastupljena kroz prodajno-servisne centre u sklopu Poslovne grupe Auto Hrvatska u Hrvatskoj, čime će osigurati snažnu početnu tržišnu prisutnost i postaviti temelje za buduće širenje mreže. Ovlašteni partneri korisnicima će pružati cjelovitu uslugu koja uključuje prodaju vozila, financiranje i postprodajnu podršku, uz jednake jamstvene uvjete kakve EBRO trenutačno nudi na španjolskom tržištu.

Foto: Auto Hrvatska



Službeni početak prodaje na jesen

Službeni dolazak marke EBRO na hrvatsko tržište planiran je za ovu jesen, kada će kupcima biti predstavljena kompletna SUV gama koja uključuje modele EBRO s400, s700, s800 i s900, dostupne s ICE, HEV i PHEV pogonskim sustavima.

Posebno veliko zanimanje očekuje se za modele EBRO s400 i EBRO s700, zahvaljujući njihovoj usklađenosti s najtraženijim tržišnim segmentima te kombinaciji suvremenog dizajna, naprednih tehnologija, bogate opreme, učinkovitosti i iznimnog omjera cijene i kvalitete.

Sva vozila marke EBRO namijenjena hrvatskim i slovenskim kupcima proizvodit će se u tvornici EBRO u Barceloni, čime se dodatno potvrđuje povezanost međunarodnog rasta brenda s kontinuiranim razvojem njegovih proizvodnih kapaciteta u Španjolskoj.

