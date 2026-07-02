Radije promislite: Panični potez na hrvatskim cestama može vaš koštati 920 eura, evo kako je kod susjeda

Ljetne gužve, umor od putovanja ili trenutak nepažnje - dovoljan je samo jedan od ovih faktora da na naplatnoj postaji završite u pogrešnoj traci. Umjesto prolaza za ENC uređaj koji nemate, našli ste se u traci za kartično plaćanje ili gotovinu. Rampa ostaje spuštena, a iza vas se čuju prve nervozne sirene. U tom trenutku, većina vozača napravi instinktivnu, ali iznimno opasnu i skupu pogrešku: ubace mjenjač u rikverc s namjerom da se prestroje. Taj naizgled bezazlen manevar, pomicanje vozila za samo nekoliko metara unatrag, u Hrvatskoj se tretira kao težak prometni prekršaj. Razlog je isključivo sigurnosne prirode. Naplatne postaje projektirane su kao zona u kojoj se promet odvija isključivo u jednom smjeru, prema naprijed. Svako nepredviđeno kretanje, poput vožnje unatrag ili polukružnog okretanja, narušava predviđeni tok i višestruko povećava rizik od sudara, posebice u uvjetima gustog prometa kada su i drugi vozači dekoncentrirani.

Prema važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, za vožnju unatrag ili okretanje na autocesti, brzoj cesti ili naplatnim postajama predviđena je minimalna novčana kazna od 390 eura. Međutim, ovisno o okolnostima i procjeni, taj iznos može narasti do čak 920 eura. Uz visoku novčanu kaznu, vozaču se po pravomoćnosti presude u evidenciju upisuju i tri negativna prekršajna boda. Iako se situacija čini bezizlaznom, rješenje je zapravo vrlo jednostavno i dostupno na svakoj naplatnoj postaji. Najvažniji korak je ostati smiren i oduprijeti se panici, bez obzira na pritisak drugih vozača. Umjesto kretanja unatrag, potrebno je upaliti sva četiri pokazivača smjera i potražiti tipku za pomoć koja se nalazi na svakom naplatnom uređaju. Pritiskom na tu tipku uspostavlja se izravna komunikacija s operaterom u kontrolnom centru. Nakon što mirno objasnite situaciju, djelatnik će vam pružiti precizne upute. U većini slučajeva, operater može daljinski podići rampu, izdati vam ulaznu karticu ili vas uputiti kako na licu mjesta možete platiti cestarinu, čak i ako ste u traci koja to primarno ne omogućuje. Cijeli postupak traje svega nekoliko minuta i predstavlja jedini siguran i zakonski ispravan način za rješavanje ovog problema.

Dok Hrvatska primjenjuje izrazito visoke kazne, praksa u susjednim zemljama je različita. U Srbiji je, primjerice, vožnja unatrag također strogo zabranjena. Ako vozač bez TAG uređaja uđe u traku za elektroničku naplatu, procedura nalaže da se zaustavi, upali pokazivače smjera i pričeka dolazak službene osobe koja će riješiti problem bez naplate kazne. Međutim, ako se vozač ogluši na proceduru i krene unatrag, riskira kaznu od 10.000 do 20.000 dinara, tri kaznena boda i zabranu upravljanja od najmanje 30 dana. U Bosni i Hercegovini, specifičan problem nastaje ako na izlaz stignete bez ulazne kartice; u tom slučaju naplaćuje se kazneni iznos koji odgovara dvostrukoj cijeni cestarine za najdužu relaciju. Italija s Telepass sustavom ima drugačiji pristup - ako uđete u krivu traku, sustav snima registraciju, a račun za cestarinu, često za najdužu dionicu, stiže naknadno na kućnu adresu. S druge strane, u Sloveniji i Mađarskoj ovaj je problem rjeđi za osobna vozila jer se naplata cestarine temelji na sustavu vinjeta, pa klasičnih naplatnih kućica s rampama gotovo i nema.

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