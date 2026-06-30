VIDEO Lošinjanka postala hit na TikToku, internet ju obožava: 'Dajte joj povišicu'

Neobična turistička promocija otoka Lošinja osvojila je društvene mreže zahvaljujući duhovitom pristupu koji odudara od klasičnih razglednica. U videu objavljenom na TikTok profilu @golosinj, žena u elegantnom crnom odijelu vodi gledatelje u obilazak najdražih lokalnih mjesta za kupanje. S ozbiljnim izrazom lica, ali zaigranim tonom, predstavlja "veliki mul", "mali mul" i "ogromni, ogromni mul Lukobran", usput se komično vješajući po zidovima i pozirajući na bitvama za vezivanje brodova.

Vrhunac videa događa se kada gledatelje podučava kako ispravno skočiti u more. "Ovo je more, ne voda! More!" uzvikuje prije nego što uzme zalet i, potpuno odjevena skoči u kristalno čisto more. Poruka je jasna i ponavlja se kroz cijeli video: "Do it like a local!" ili "Učinite to kao lokalci!" Iza ove kreativne kampanje stoji Tihana Dakić-Barichievich, direktorica obiteljske turističke agencije ASL, koja kroz seriju videa nastoji prikazati Lošinj, poznat i kao "Otok vitalnosti", na autentičan i zabavan način.

Čini se da je ova strategija pun pogodak. Video je prikupio više od 47 tisuća pregleda i više od osam tisuća lajkova, a komentari stižu iz cijelog svijeta. Gledatelji su oduševljeni, a mnogi su priznali kako su zbog ovog videa odlučili posjetiti Hrvatsku. "Pojavljuješ mi se na Foryou stranici sve do Škotske! Jedva čekam doći", napisala je jedna korisnica.

Javila se i gledateljica iz Teksasa: "Nikad nisam osjetila jači poriv da posjetim neko mjesto. Dolazim iz malog grada u Teksasu, a Lošinj je sada na vrhu mog popisa". Komentari poput "Dajte ovoj ženi povišicu!" i "Ovaj grad će doživjeti turistički procvat" samo potvrđuju uspjeh kampanje. Duhoviti pristup očito je stvorio osobniju vezu s potencijalnim posjetiteljima od bilo koje tradicionalne reklame.

Osim što promovira općeniti doživljaj otoka, video kroz hashtagove pametno ističe i druge lokalne ponude, poput smještaja u La Dolce Vita Residence i izleta za promatranje dupina s Dolphin Watching Lošinj. Zanimljivo je da je jedan od prikazanih mulova, onaj u uvali Rovenska, izgrađen još 1856. godine kako bi zaštitio luku od jakih vjetrova, a danas je postao kulisa za jednu od najoriginalnijih turističkih pozivnica.