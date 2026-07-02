VIDEO Kaos u Lidlovim trgovinama u Francuskoj: Ljudi se tuku za klima uređaje, objavljena je dramatična snimka

Snimka objavljena na društvenoj mreži X na profilu "French Report" prikazuje kompilaciju dramatičnih scena iz nekoliko trgovina trgovačkog lanca Lidl u Francuskoj. Video, koji traje više od šest minuta, prikazuje stampedo i otimanje kupaca za klima uređajima i ventilatorima koji su stigli u prodaju.

🔴❄️ FLASH | Compilation des scènes de chaos chez Lidl après l’arrivée massive de climatiseurs et ventilateurs ce matin. pic.twitter.com/0RHxYncyN6 — French Report (@french_report78) July 2, 2026

Na snimci se vide deseci ljudi kako se guraju, naguravaju i otimaju za zapakirane uređaje. Prizori uključuju duge redove ispred trgovina koji su se formirali rano ujutro, kao i kaotične situacije unutar prodajnih prostora gdje ljudi trče s kutijama, pokušavajući osigurati svoj primjerak rashladnog uređaja. Video je opisan kao "kompilacija scena kaosa" nakon masovnog dolaska pošiljke.

Čini se da je viralni video zapravo kompilacija kraćih isječaka koje su snimili različiti korisnici, a koji su se izvorno pojavili na drugim društvenim mrežama poput TikToka. To upućuje na to da se ne radi o izoliranom incidentu, već o pojavi zabilježenoj u više trgovina diljem Francuske. Scene borbe za ograničen broj pristupačnih uređaja za hlađenje brzo su se proširile internetom, ističući očaj građana usred visokih temperatura.

Sama objava je privukla ogromnu pažnju i pokrenula žustru raspravu o stanju u društvu, ali i o pripremi države za ekstremne vremenske uvjete. Mnogi su se pitali zašto trgovine i vlasti nisu bolje organizirale prodaju kako bi se izbjegle ovakve situacije, predlažući rješenja poput online prodaje ili distribucije na parkiralištima. S jedne strane, brojni su korisnici izrazili šok i zgražanje nad ponašanjem kupaca, opisujući scene kao odraz društvenog pada i nedostatka civiliziranosti. Neki od komentara imali su ksenofobni prizvuk, povezujući kaos s imigracijom i kulturnim razlikama.

S druge strane, dio komentatora stao je u obranu ljudi sa snimke. Oni tvrde kako video prvenstveno prikazuje siromašnije građane koji si ne mogu priuštiti skupe klima uređaje te su u ovim pristupačnijim proizvodima vidjeli jedini spas od opasnih vrućina. Prema njima, scene ne svjedoče o divljaštvu, već o ekonomskoj nejednakosti i očaju ljudi koji se bore s posljedicama toplinskog vala. Podsjetimo, Francuska je tijekom lipanjskog toplinskog vala zabilježila tisuće smrtnih slučajeva, a uglavnom je riječ o starijim osobama koje su podlegle ekstremnim vremenskim uvjetima.