To mogu samo - Nijemci: Pronašli su genijalnu metodu za paklene vrućine na cestama

Njemačka se suočila s nezapamćenim toplinskim valom, pri čemu su temperature dosezale 40 °C, što nije predstavljalo opasnost samo za zdravlje građana, već i za prometnu infrastrukturu. Dugotrajna vrućina omekšavala je asfalt i oštećivala betonske ploče, pa su vlasti morale angažirati cestovne službe koje obično održavaju prometnice u zimskim uvjetima. Vozila zimske službe umjesto rala i soli koristila su prskalice s vodom kako bi spasila ključne prometnice i spriječila zatvaranje cesta.

Kako piše Fenix, u Thüringenu i Hessenu, primjerice, kamioni zimske službe neprekidno obilaze kritične dionice, prskajući asfalt vodom kako bi ga ohladili efektom isparavanja. Slične testove hlađenja kolnika provodi i grad Lünen u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Ekstremne temperature čine bitumen u asfaltu tekućim, što uzrokuje da se zalijepi za gume vozila, a teški kamioni ostavljaju duboke kolotrage i ulegnuća. Na autocesti A7 kod Hamburga vrućina je odvojila spojeve i odlijepila slojeve asfalta, zbog čega je traka u smjeru sjevera bila zatvorena na 2,5 kilometara.

Osim asfaltnih kolnika, pod udarom su i betonski, gdje toplina uzrokuje širenje i pucanje ploča (tzv. blow-up). Zbog opasnosti za vozače zatvorene su dionice autoceste A2 kod Wollina i Burga te dio A10 kod Berlina.

Kombinacija visoke temperature i teških teretnih vozila stvara trajna oštećenja kolnika koja se ne mogu popraviti jednostavnim hlađenjem, već zahtijevaju potpuno ponovno postavljanje slojeva. Iako prskanje cesta vodom privremeno ublažava problem, stručnjaci upozoravaju da će u budućnosti biti potrebna promjena materijala i smjesa korištenih za gradnju modernih europskih prometnica.