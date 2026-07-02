FOTO Najmoprimci upali u dramu oko zida: 'Tko je tu lud, ne žele nam vratiti polog'

Mladi par (19 i 20 godina) našao se u nezavidnoj situaciji nakon deset mjeseci provedenih u unajmljenom stanu. Kako je autor objasnio na Redditu, stanodavac im odbija vratiti veći dio pologa u visini jedne mjesečne stanarine zbog, kako tvrdi, otisaka prstiju i dlanova na zidu jedne sobe. Mladić ističe da su mrlje jedva vidljive, i to samo pod određenim kutom i svjetlom, te da ih on vidi "prvi put u životu".

U ugovoru koji su potpisali stoji klauzula da se stan mora vratiti u zatečenom stanju, uzimajući u obzir "habanje uslijed normalne i redovne upotrebe". Čak se i agencija preko koje su unajmili stan, nakon što je vidjela fotografije, složila da se ne radi o oštećenju, već da zid izgleda "kao da je tako rađen". Mladić sumnja da ih stanodavac pokušava iskoristiti zbog njihove mladosti kako bi izvukao "lak novac".

Objava je brzo privukla veliku pažnju, a zajednica na Redditu ponudila je brojne savjete i mišljenja. Među ozbiljnijim savjetima, najčešći je bio prijedlog da par samostalno prekreči sporni zid, što bi ih koštalo znatno manje od iznosa pologa. "Ponudi da okrečite vi, a on vrati depozit. Mi smo to uradili s našim stanarima, sve je bilo ok", podijelio je jedno iskustvo korisnik. Drugi su pak dijelili vlastita negativna iskustva, tvrdeći da stanodavci često izmišljaju razloge kako bi zadržali novac. Bilo je i onih koji su predlagali radikalnije mjere, poput prijetnje poreznom inspekcijom ili jednostavnog neplaćanja zadnje stanarine umjesto pologa.

Ovaj slučaj otvara često pitanje u odnosima između stanara i stanodavaca: gdje je granica između normalnog habanja i stvarne štete? Polog, odnosno depozit, služi kao osiguranje stanodavcu za pokrivanje eventualnih oštećenja ili neplaćenih računa, a ne za troškove redovnog održavanja poput krečenja zidova nakon što se stanar iseli.

Iako zakoni precizno ne definiraju što sve spada pod "normalno habanje", općenito se smatra da su to manji tragovi korištenja koji ne umanjuju funkcionalnost ili vrijednost nekretnine. Mrlje na zidu koje su vidljive samo pod određenim kutom vjerojatno bi spadale u tu kategoriju. Stručnjaci savjetuju stanarima da prilikom useljenja detaljno fotografiraju cijeli stan kako bi imali dokaz o zatečenom stanju i tako se zaštitili od neopravdanih potraživanja prilikom iseljenja.

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*uz korištenje AI-ja