Može li i bijelo vino, poput crnoga, postati velikim vinom

U nedavnom intervjuu poznati francuski vinogradar i vinar Michel Chapoutier na pitanje da li postoji neko vino koje je promijenilo njegov vinarski život potvrdno odgovara. Po njegovim riječima, to vino je bilo LʼErmite Ermitage Blanc iz berbe 1955. Napravio ga je njegov djed i, po riječima Michela, bio je plod male pogreške koji on još do dan danas nije uspio otkriti. Za ovo vino on govori da je to vjerojatno najbolje vino koje je ikada kušao. Navodi da ga je ponovno kušao prije dvije godine i ono je još uvijek nevjerojatno kompleksno i svježe sa bouquetom koji se mijenja svakih pet minuta. Iako se cijeli život bavi fermentacijom bijelih vina tražeći najbolji mogući balans između oksidacije i redukcije i pri tome koristi bačava za odležavanje vina na talogu ili bez njega, još uvijek nije uspio saznati što je ovo vino napravilo ovako posebnim. Upravo ova činjenica ga je navela da izjavi: “OK, velika crvena vina je uvijek lako napraviti ali pravi izazov je napraviti iznimna velika bijela vina“.

Moram priznati da se u potpunost slažem sa njim. Kušao sam jako puno vina u životu i moram priznati da sam kušao puno više velikih crvenih u odnosu na bijela. Međutim, kada su bijela vina bila iznimna uvijek su ostavljala na mene izniman dojam, posebno suha vina i to zato što ih nije bilo puno. Predikatna slatka bijela vina od grožđa napadnutog plemenitom plijesni i sherry bih u ovom slučaju stavio u zasebnu kategoriju i ne bi ih svrstavao u bijela o kojima govorim u daljnjem tekstu. Kao što je Chapoutier spomenuo, presudno za velika bijela vina je pronaći perfektan balans između reduktivne i oksidativne fermentacija a po tom i njegovanja vina. Kisik koji je dobar prijatelj crvenih vina i pomaže im da postanu velika, bijelima nije, jer ih vrlo brzo i lako uništi. Oksidacija bijelim vinima oduzima njihov primarni voćni šarm, ubija im svježinu i pitkost, dok crvenima pomaže da omekšaju i postanu pitkija. Vrijeme je na strani crvenih i presudno je za njihovu kakvoću te im daje dugovječnost i pomaže da tanini sazriju i da se utjecaj hrasta sljubi sa vinom i ne bude prenaglašen. Osim kisika temperatura fermentacije je presudno za bijela vina te je treba jako pažljivo kontrolirati kako ne bi previše porasla i naškodila voćnom profilu vina.

Naravno ovdje govorimo o ustaljenim praksama vinifikacija koje se koriste za proizvodnju 95 posto pa i više vina koje se danas nalaze na tržištu, ponaosob bijelih. Još jedna otegotna okolnost za velika bijela vina je i ta da se ona uglavnom rade kao sortna, u slučaju Hermitage Blanc također, sorta je 100% Marsanne, to jest uglavnom se jedna sorta grožđa koristi za njihovu proizvodnju. Ima naravno i iznimki, pa se tako u nekim vinogorjima dodaju mali postotci vina od drugih sorti, ali uglavnom ne. Potrebno je naglasiti da se bijela vina uglavnom prave da bi se konzumirala što prije i to im je također otežavajuća okolnost u kontekstu ambicije da postanu velika i iznimna, naravno, čast izuzecima i ovaj puta. Često se događa da “velika“ bijela vina iz Bourgogne vrlo brzo dožive oksidativni šok i gotovo pa postaju nepitkima, što nam ponovno govori kako je teško izbježi oksidaciju koja doslovno ubija bijela vina kroz vrijeme koje ona provode u boci. Ponukan ovom izjavom velikog vinara Imperial Wine Club Dubrovnik je odlučio da napravi slijepo kušanje hrvatskih bijelih vina koji bi trebali biti dio onih najboljih i koji bi trebali biti u stanju provesti jedan lijepi broj godina u boci i pokazati što sve mogu dati. Kušali smo ukupno 13 bijelih vina a, kriterij za odabir je bio da su barem tri godine stara i da se nalaze u redovnoj ponudi i da se mogu kupiti sada. Nastojali smo pokriti cijelu hrvatsku te da su zastupljena vina od različitih sorti i različitog stilskog izražaja.

Također smo imali i dva uzorka iz drugih zemalja kao mistery vina, da bi dobili donekle uvid kako se ona nose s njima. Članovi kluba su kao i svaki puta do sada vina sami izabrali i kupili. Naravno da ima još vina koja su se mogla naći u čašama ali mi smo se za ovaj put odlučili za ova vina koja smo našli i kupili u Dubrovniku. Da smo u Zagrebu izbor bi bio puno veći i bilo bi sigurno još koje vino kušano. Nakon kušanja i ocjenjivanja ovo su rezultati koja su vina dobila. Najstarije vino je bilo berbe 2015. a najmlađe 2023. godine. Ovaj put smo za domaćina izabrali prelijepu novu vinariju Miloš u Ponikvama na Pelješcu. O Frani Milošu ne treba ništa puno govoriti osim napomenuti da je on , po mom mišljenju , čovjek koji je napravio vinograd koji zaslužuje nagradu za krajobraznu arhitekturu. Stagnum kojeg pratim od samog početka je jedno iznimno terroirsko vino u kojem se osjeća filozofija vinogradara i vinara. Često, a uvijek s pravom, kontroverzno vino, dokaz je što Plavac Mali na tom položaju na Pelješcu može dati i pokazati da sa njime treba imati strpljenja da bi ga se u potpunosti upoznalo i u njemu uživalo. Gosti kušači koji su sa nama vina ocjenivali bili su braća Ivan i Josip Miloš, mlade snage koje nastavljaju raditi i slijediti Franinu filozofiju vinogradarenja i vinarenja.

Ovo su rezultati kušanja sa prosječnom ocjenom šestorice kušača.

Enjingi Venje Bijelo 2015 Graševina, Riezling, Pino Sivi, Traminac i Sauvignon Blanc Svaka sorta se vinificira odvojeno odležava u bačvama i nakon asemblage ide u inoks tank pa u bocu 91.33

Nerica Pošip Mindel 2023 100% Pošip odležavanje na kvascima u velikim bačvama 90.66

Brkić Mjesečar 2022 100% Žilavka Bosna i Hercegovina Maceracija i fermentacija u 225 litarskim hrastovim bačvama 90,66

Kozlović Malvazija Selekcija 2021 100% Malvazija Odlležava na kvascima u inoks tanku 90.16

Coletti Chardonnay Oro Bianco 22/23 100% Chardonnay Odležavanje u starim bačvama i inox tanku 90

Meneghetti White 2021 Chardonnay 60% Pinot bijeli40% Primarna i malolaktička fermentacija se odvija u 2000 litarskim I dijelom u 225 litarskim bačvama 10 mjeseci sa redovnim miješanjem kvasaca potom godinu dana u boci prije puštanja na tržište 89.83

Le Cave du Paleis, Le Cornevent Premier Cru 2023 100% Chardonnay Francuska Odležavanje u 225 litarskim hrastovim bačvama 89.66

Markus O tom potom 2022 100% Pošip Kratka hladna maceracija slijedi fermentacija i odležavanje u inoks tankovima i potom 10 mjeseci u boci 89.66

Korta Katarina Pošip American 2022 100% Pošip odležava u 225 litarskim bačvama 89.5

Košutić Škrlet Familija 2023 100% Škrlet 2 dana maceracije, fermentacija u inoksu i 12 mjeseci odležavanja u 500 litarskim bačvama od slavoskog hrasta 89.33

Damjanić Celmente Blanc 2023 Malvazija Istarska 60% Chardonnay 30% Pinot bijeli 10% Odležavanje na finom talogu u 225 i 300 litarskim bačvama 12 mjeseci 89.33

Saints Hills Le Chiffre 2022 100% Chardonnay Mjesec dana u betonskom tanku I potom 12 mjeseci u Hastovim 225 litrenim bačvama 88.33

Krauthaker Chardonnay Rosenberg 2023 100% Chardonnay Odležavanje u 225 litarskim hrastovim bačvama 88,33