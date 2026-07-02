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Na testu

Clio je odrastao. Uskočio je u ozbiljniju ulogu, a potpuno je prigrlio i hibridnu priču

Foto: Sandra Mikulčić
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Autor
Sandra Mikulčić
02.07.2026.
u 07:00

Isprobani E-Tech full hybrid sustav kombinira 1,8-litreni benzinski motor i elektromotor. Taj tandem rezultira ukupnom snagom od 160 konja, a nije ga potrebno puniti na vanjskom izvoru energije jer je ovo samopunjivi hibrid. Sam se puni tijekom vožnje

Renault Clio već desetljećima igra na kartu poznatog imena, pristupačnosti i jednostavnosti. No, najvažniji Renault u zadnjih 35 godina - novi Clio - više nije samo “mali gradski auto”. Renault s njim igra na puno ozbiljniju kartu. Ovaj novitet B segmenta snažno kuca na vrata kompaktima. Clio je izrastao u nešto veći (gradski) automobil koji se ponaša kao veliki. I to mu dobro ide. Šesta generacija Clija donijela je možda i najveći dizajnerski zaokret dosad. Nestala je ona poznata zaobljena silueta, a stigao je oštriji, ozbiljniji i zreliji automobil. Prednji kraj izgleda gotovo agresivno, svjetlosni potpis djeluje moderno, a cijeli auto ostavlja dojam skupljeg i većeg modela. I upravo tu Clio prvi put ozbiljno izlazi iz okvira gradskog auta. S dužinom od nešto više od četiri metra, odnosno 411,6 cm, novi Clio sada ulazi u teritorij kompakata. To se osjeti i iznutra. Kabina djeluje prostranije nego što biste očekivali, materijali su kvalitetniji, a ergonomija vozačkog prostora vrlo dobro pogođena. Položaj za volanom je nizak i vozački poželjan, sjedala dovoljno udobna i za duže relacije, a digitalni kokpit izgleda moderno.

Clio je odrastao. Uskočio je u ozbiljniju ulogu, a potpuno je prigrlio i hibridnu priču
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Testni primjerak pokreće E-Tech full hybrid sustav koji kombinira 1,8-litreni benzinski motor i elektromotor. Taj tandem rezultira ukupnom snagom od 160 konja, a nije ga potrebno puniti na vanjskom izvoru energije jer je ovo samopunjivi hibrid. Sam se puni tijekom vožnje. U vožnji Clio djeluje prilično lagano i uglađeno. U gradskom ritmu obično kreće na struju, tih je i miran, dok na otvorenoj cesti pokazuje novu razinu samopouzdanja. Impresionira osjećaj čvrstoće. Clio više nema onu tipičnu 'mekanu' francusku narav zbog koje se auto u zavojima znao doimati nesigurno. Ovjes je sada odlično pogođen: dovoljno udoban za svakodnevicu, ali i dovoljno čvrst za ozbiljniji tempo vožnje. Auto lijepo leži na cesti, upravljač je precizan, a cijeli paket ostavlja dojam automobila više klase. Čak i automobila za odlazak do neke udaljenije destinacije.

Renault je očito želio dokazati kako Clio više nije rezerviran samo za gradske gužve i kratke relacije. Na otvorenoj cesti djeluje zrelo, stabilno i vrlo štedljivo. Potrošnja se tijekom testa bez problema spuštala do pet litara, što je odlično, s obzirom na snagu i performanse isprobanog automobila. U tehnološkom je smislu Clio također napravio veliki korak naprijed. Sustavi pomoći u vožnji rade nenametljivo, infotainment je brz i intuitivan. U putničkoj kabini dominira OpenR Link multimedija koja je povezana s Google uslugama. Naprednih elemenata ima puno, ali sva ta tehnologija jednostavna je za korištenje i dojma smo da je razvijana s idejom da vozaču olakša život, a ne da se samo proizvođač može pohvaliti da je sve to utrpao (i) u gradski auto. Naš testni primjerak stigao je u najbogatijem paketu opreme, Esprit Alpine. Između ostaloga, ima savršena sjedala, sportski profilirana. Kad razmišljamo o novom Cliju stoga vjerujemo da on više ne pokušava biti samo najbolji mali auto. Sada nastoji biti najbolji auto za većinu ljudi. Uklopiti se u većinu životnih scenarija. Testni Renault Clio Esprit Alpine full hybrid E-Tech 160, s automatskim mjenjačem, stoji 31.040 eura. Novi Clio cjenovno kreće od 20.490 eura.
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Barkod gradski automobil hibridni automobili clio Renault

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