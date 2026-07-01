VIDEO Odzvonilo jeftinim narudžbama s Temua, ali Hrvatica ima rješenje: 'Toliko je jednostavno'

Nakon genijalnog trika za izbjegavanje carine sa Sheina o kojemu smo pisali ranije, Hrvatica Kristina Dugeč Šolić, na Instagramu poznata kao @kristina.blush, objavila je video koji je privukao veliku pozornost kupaca na popularnoj internetskoj trgovini Temu, a koji bi mnogima mogao uštedjeti i vrijeme i novac. U objavi s jasnim natpisom "TEMU BEZ CARINE", Kristina detaljno objašnjava kako izbjeći dodatne troškove koji će uskoro postati stvarnost za sve online kupce u Europskoj uniji.

"Moram priznati da sam šokirana, cijene na Temu su zbilja jako visoke", kazala je Kristina na početku, no odmah zatim nudi konkretno rješenje za problem catine. Proces je iznenađujuće jednostavan: nakon što u tražilicu upiše željeni proizvod, u ovom slučaju "trepavice", odlazi na opciju "Filtri". Tamo, među brojnim postavkama, pronalazi ključnu opciju "Isporučuje se iz" te odabire "Lokalno skladište". Rezultati pretrage se odmah ažuriraju, prikazujući samo one artikle koji na sebi imaju zelenu oznaku "Lokalni" i koji se šalju iz skladišta unutar EU, čime se u potpunosti zaobilaze carinski postupci i dodatna davanja.

Podsjetimo, s današnjim danom na snagu stupa nova carinska regulativa na razini EU koja ukida oslobođenje od carine za pošiljke male vrijednosti, do 150 eura, poslane izvan Unije. To znači da će se na svaku takvu pošiljku s platformi poput Temua, Sheina i AliExpressa morati platiti carina i PDV, što će značajno povećati konačnu cijenu proizvoda. Upravo zbog toga platforme su počele prilagođavati svoje poslovanje. Primjerice, Shein je otvorio veliko skladište u Poljskoj kako bi kupcima omogućio bržu dostavu i izbjegavanje novih nameta.

Ipak, kako su primijetili neki korisnici, a i sama Kristina u svojim videima, ponuda proizvoda u europskim skladištima često je ograničenija, a cijene mogu biti nešto više, što objašnjava njezin početni šok. Da je tema itekako aktualna, pokazuju i komentari ispod objave, gdje se pratitelji raspituju upravo o novim pravilima. "Je li to znači da neće bit naplaćeno onih 3€ od 1.srpnja?" pita jedna korisnica..

Podsjetimo, Vijeće Europske unije u veljači je odobrilo nova pravila za carinske pristojbe na proizvode koji ulaze u Europsku uniju putem malih pošiljki, uglavnom putem e-trgovine. Nova pravila odgovaraju na činjenicu da takve pošiljke trenutačno ulaze u EU bez carine, što stvara nelojalnu konkurenciju za prodavače u EU.

Postignuti dogovor ukida oslobađanje od carinskih pristojbi za pošiljke vrijednosti ispod 150 eura koje ulaze u EU. Carinske pristojbe počet će se primjenjivati na svu robu koja ulazi u EU kada bude operativan europski carinski informatički centar, koji je trenutačno u fazi rasprave u sklopu šire reforme carinskog okvira. Očekuje se da će centar biti operativan do 2028. godine.