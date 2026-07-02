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Je li ovo posao iz snova? Plaćaju vas 2600 eura mjesečno za putovanja i razgovor s ljudima

putovanje
Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 21:00

RiseGuide traži osobu koja je energična, komunikativna, samostalna i koja voli ljude, a dodatna prednost je znanje stranih jezika te mogućnost putovanja unutar EU i život iz kofera tijekom dva mjeseca

Aplikacija RiseGuide objavila je oglas za neobičan posao pod nazivom “Global Charisma Scout”. Naime, traže osobu čija je zadaća putovati Europom i istražiti gdje je najlakše započeti razgovor sa strancima. Kako navode iz tvrtke, odabrani kandidat proveo bi osam tjedana putujući po kontinentu i bilježeći vlastita iskustva u komunikaciji s ljudima. Za taj posao bio bi plaćen 3.000 dolara (oko 2.630 eura mjesečno), a uz plaću su pokriveni i troškovi letova, smještaja i aktivnosti tijekom putovanja, piše Euronews.

Kandidat bi, prema opisu posla, trebao ocjenjivati gradove prema toplini ljudi, razgovorljivosti i lakoći uspostavljanja kontakta, a na temelju tih podataka nastao bi i “Europski indeks karizme” koji bi pokazao gdje je najlakše započeti razgovor sa strancima.

RiseGuide traži osobu koja je energična, komunikativna, samostalna i koja voli ljude, a dodatna prednost je znanje stranih jezika te mogućnost putovanja unutar EU i život iz kofera tijekom dva mjeseca. Među gradovima koji bi bili uključeni u istraživanje nalaze se Rim, Barcelona, Lisabon, Pariz, Dublin, Atena, Amsterdam i Berlin. Uz prijavu, kandidati moraju poslati i kratki video u trajanju od tri do četiri minute u kojem objašnjavaju zašto su idealni za ovu ulogu, kao i poveznice na svoje javne profile na društvenim mrežama.

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posao putovanje Barkod

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