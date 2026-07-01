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PAMET U GLAVU

Dijelove Hrvatske večeras će zahvatiti nevrijeme: Ove stvari nikako ne bi trebali raditi ako grmi i sijeva

Grmljavinsko nevrijeme nad Zadrom
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 17:00

Stajanje na otvorenom, oslanjanje na beton ili boravak ispod stabala također je vrlo rizično jer beton s metalnom armaturom i visoka stabla mogu privući munju, a struja lako može preskočiti na vas

Tijekom ljetnih vrućina i grmljavinskog nevremena važno je poduzeti mjere opreza kako biste smanjili rizik od toplotnog udara i ozljeda od munje. U SAD-u godišnje oko 300 ljudi pogodi grom, a iako većina preživi, najbolje je izbjegavati boravak na otvorenom kada se pojave oluje, osobito u mjesecima kada su oluje najčešće.

Kako smo ranije pisali, približavanjem hladne fronte sa sjeverozapada, od sredine dana bit će izraženih pljuskova s grmljavinom praćenim i prolazno jakim vjetrom. S obzirom na to da će pljuskovi biti sporo pokretni, moguće su urbane i bujične poplave. Uslijed zagrijavanja zraka tijekom proteklih dana, u atmosferi postoji velika količina energije za razvoj intenzivnih konvektivnih procesa, stoga je vrlo velika vjerojatnost pojave tuče, upozorio je DHMZ. 

Nestabilnosti će najprije biti u unutrašnjosti zemlje, a navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu, ponajprije na sjevernom dijelu. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva, doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka pa će u sjevernim kopnenim predjelima zapuhati prolazno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu bura koje će u četvrtak biti i u Dalmaciji.

Ako se nađete na otvorenom tijekom grmljavine, sklonište u zatvorenoj zgradi ili automobilu s krovom predstavlja najsigurnije mjesto, a u krajnjem slučaju najbolje je čučnuti nisko na tlo, s što manje kontakta između tijela i površine, piše Bobvila.com. Tijekom nevremena ne preporučuje se kupanje, tuširanje ili pranje posuđa jer struja može putovati kroz vodovodne cijevi i metalne dijelove kućanskih aparata. Isto tako, treba izbjegavati korištenje žičanih telefona i manjih električnih uređaja poput glačala ili sušila za kosu jer mogu provoditi električnu struju, dok mobiteli nisu opasni ako nisu spojeni na punjač.

Stajanje na otvorenom, oslanjanje na beton ili boravak ispod stabala također je vrlo rizično jer beton s metalnom armaturom i visoka stabla mogu privući munju, a struja lako može preskočiti na vas. Tijekom oluje treba držati se podalje od prozora, jer metalni dijelovi mogu provoditi struju, a jak vjetar može razbiti staklo i uzrokovati ozljede.

Ako se nalazite u bazenu, savjetuje se primjena pravila 30-30: napustite bazen kada razmak između bljeska i grmljavine iznosi 30 sekundi i pričekajte 30 minuta nakon posljednjeg grmljavinskog udara prije nego se vratite u vodu ili nastavite s aktivnostima. Pridržavanjem ovih mjera možete značajno smanjiti rizik od ozljeda, zaštititi sebe i svoju obitelj te izbjeći opasne situacije na otvorenom i unutar zgrada.

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nevrijeme Barkod

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