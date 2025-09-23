Pukla vam je guma na autocesti? Ovi koraci vam mogu spasiti život, a postoje stvari koje nikako ne smijete napraviti

Puknuće gume na autocesti jedna je od najopasnijih situacija za svakog vozača. Pravilna i smirena reakcija u prvim sekundama ključna je za izbjegavanje katastrofe i osiguravanje vlastite sigurnosti, kao i sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Prvi i najvažniji instinkt u trenutku kada čujete snažan prasak ili osjetite naglo zanošenje vozila jest ne paničariti. Iako je to lakše reći nego učiniti, prisebnost je presudna.

Puknuće gume, osobito pri velikim brzinama na autocesti, uzrokovat će tendenciju vozila da skrene u stranu. Zbog toga je ključno objema rukama čvrsto uhvatiti upravljač kako biste zadržali kontrolu i održali smjer. Sljedeći korak je postupno usporavanje. Noga mora odmah sići s papučice gasa, ali nikako nemojte naglo i snažno kočiti. Takav potez mogao bi dovesti do potpunog gubitka kontrole, zanošenja ili čak prevrtanja vozila. Dopustite automobilu da prirodno, polako gubi brzinu dok istovremeno uključujete sva četiri pokazivača smjera kako biste jasno upozorili vozače iza vas da imate problem.

Sljedeći prioritet je maknuti vozilo iz prometnih traka. Zaustavljanje nasred autoceste je iznimno opasno i zakonom zabranjeno, jer riskirate nalet drugih vozila koja se kreću velikom brzinom. Pažljivo, provjeravajući retrovizore i koristeći pokazivače smjera, usmjerite vozilo prema zaustavnom traku. Idealno bi bilo, ako je moguće, doći do prvog izlaza s autoceste ili ugibališta, jer je to znatno sigurnija lokacija. Ne brinite ako morate voziti kraću udaljenost s probušenom gumom – bolje je riskirati oštećenje naplatka nego zaustaviti se na opasnom mjestu. Kada se zaustavite, parkirajte vozilo što je više moguće udesno, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i ostavite upaljene pokazivače smjera. Prije izlaska iz vozila obavezno odjenite reflektirajući prsluk.

Nakon što ste osigurali vozilo, postavite sigurnosni trokut na propisanu udaljenost – na autocesti je to najmanje 100 metara iza vozila. Nikada nemojte stajati izravno iza, ispred ili pored svog automobila. Ako je moguće, udaljite se od vozila i stanite iza zaštitne ograde. Ako to nije sigurno, ostanite u vozilu s vezanim pojasom.

U ovom trenutku suočeni ste s odlukom: pokušati samostalno zamijeniti gumu ili pozvati pomoć. Stručnjaci za sigurnost i brojna tragična iskustva govore u prilog drugoj opciji. Zamjena gume uz rub prometne autoceste, pogotovo ako se radi o kotaču na strani bliže prometu, jedan je od najopasnijih zadataka koje vozač može poduzeti. Čak i uz sve mjere opreza, dovoljan je trenutak nepažnje drugog vozača da dođe do tragedije. Stoga, najpametnija i najsigurnija odluka gotovo uvijek je pozvati stručnu pomoć.

Najsigurniji način rješavanja problema je poziv službi za pomoć na cesti. To možete učiniti pozivom na jedinstveni broj za hitne službe 112 ili korištenjem SOS telefona koji se nalaze duž autoceste, obično na svakih 2000 metara. Ovi telefoni izravno vas spajaju s nadležnim centrom za kontrolu prometa. Prilikom poziva, budite spremni dati svoju točnu lokaciju, što možete očitati s GPS-a ili oznaka kilometara uz cestu, te jasno objasnite problem. Dok čekate pomoć, ostanite na sigurnom – unutar vozila s zaključanim vratima ili iza zaštitne ograde. Mnogi vozači imaju ugovorenu uslugu pomoći na cesti putem police osiguranja, a organizacije poput HAK-a nude brzu i profesionalnu uslugu.

Ako ste se ipak našli na sigurnoj lokaciji, poput odmorišta, te imate potrebno znanje, alat i rezervnu gumu, možete pokušati sami obaviti zamjenu. Prvi korak je osigurati da je vozilo na ravnoj i čvrstoj podlozi. Prije podizanja vozila dizalicom, ključem lagano otpustite vijke na kotaču. Dizalicu postavite na predviđeno, ojačano mjesto na šasiji vozila i podignite automobil dok se kotač ne odvoji od tla. Tek tada u potpunosti odvrnite vijke, skinite probušenu gumu i postavite rezervnu. Ručno pritegnite vijke, spustite vozilo, a zatim ih čvrsto zategnite ključem, unakrsnim redoslijedom. Mnogi moderni automobili umjesto rezervne gume dolaze s kompletom za popravak koji sadrži brtvilo i kompresor. Imajte na umu da je ovo rješenje privremeno i učinkovito samo kod manjih ubodnih rupa, ne i kod većih oštećenja ili eksplozije gume.

Nakon što ste postavili rezervnu gumu, vaša vožnja se mijenja. Većina rezervnih guma, takozvanih "krafni", manjih je dimenzija i namijenjena je isključivo za privremenu upotrebu. S takvom gumom ne biste smjeli voziti brže od 80 km/h i trebali biste što prije posjetiti vulkanizera kako biste montirali novu, ispravnu gumu. Kako biste smanjili rizik od ovakvih situacija, ključna je. Redovito, barem jednom mjesečno, provjeravajte tlak u gumama, jer je upravo prenizak tlak najčešći uzrok puknuća. Vizualno pregledavajte gume tražeći oštećenja, posjekotine ili izbočine te pazite na dubinu profila. Pouzdane informacije o održavanju guma možete pronaći i na stranicama proizvođača.