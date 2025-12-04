Altman proglasio uzbunu, ChatGPT gubi korak s Googleovim Geminijem 3

Sam Altman proglasio je “code red” u OpenAI-ju kako bi ubrzao unaprjeđenje ChatGPT-a dok se chatbot suočava s rasplamsanom konkurencijom. Prema pisanju portala The Information, izvršni direktor kompanije iz San Francisca u internom je dopisu zaposlenicima poručio: “Nalazimo se u ključnom razdoblju za ChatGPT”, prenosi Guardian.

OpenAI je uzdrman uspjehom Googleova najnovijeg modela Gemini 3 te preusmjerava dodatne interne resurse na poboljšavanje ChatGPT-a. Altman je prošlog mjeseca upozorio zaposlenike da bi lansiranje Gemini 3, koji na brojnim testovima nadmašuje konkurenciju, moglo stvoriti “privremene ekonomske izazove” za tvrtku.

- Očekujem da će dojmovi na tržištu kratko vrijeme biti prilično grubi - dodao je. Iako ChatGPT ima oko 800 milijuna tjednih korisnika, Google zahvaljujući svojoj tražilici raspolaže ogromnim financijskim i podatkovnim resursima koje može usmjeriti u razvoj vlastitog AI-ja. U međuvremenu je i Marc Benioff, izvršni direktor Salesforcea, objavio da prelazi na Gemini 3 i da se “ne vraća natrag”, hvaleći “ogroman skok” u brzini, rezoniranju, slici i videu.

OpenAI zasad odgađa uvođenje oglašavanja u ChatGPT kako bi se usredotočio na razvoj tehnologije. Prošlog je mjeseca chatbot obilježio treći rođendan, a njegov voditelj Nick Turley tom je prilikom poručio kako je cilj učiniti ChatGPT “još sposobnijim, intuitivnijim i osobnijim”.

Unatoč tome što nema financijski oslonac kakav imaju Google, Meta i Amazon (veliki investitor konkurentskog Anthropica), OpenAI je prikupio znatna sredstva od SoftBanka i Microsofta. Posljednja procjena vrijednosti tvrtke dosegla je 500 milijardi dolara, u odnosu na 157 milijardi prošlog listopada. Tvrtka posluje s gubitkom, ali očekuje više od 20 milijardi dolara godišnjih prihoda do kraja godine — brojku koju Altman do 2030. vidi u “stotinama milijardi”. OpenAI se obvezao na masivne investicije od 1,4 bilijuna dolara u podatkovne centre tijekom idućih osam godina, kako bi osigurao dovoljno računalne snage.

- Rizik da nemamo dovoljno kapaciteta veći je od rizika da ih imamo previše - rekao je Altman. U međuvremenu, Apple je pod pritiskom sve agresivnije konkurencije imenovao novog potpredsjednika za umjetnu inteligenciju — Amara Subramanyu, dugogodišnjeg Microsoftova rukovoditelja i bivšeg Googleova inženjera koji je vodio razvoj za Gemini asistenta. Apple, koji sporije uvodi AI funkcionalnosti od rivala poput Samsunga, već je potvrdio da će nadogradnje Siri temeljene na umjetnoj inteligenciji kasniti do 2026. godine.